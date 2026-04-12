Fuerte recorte del 30% en el gasto público nacional: salud, educación y desarrollo productivo, los sectores más afectados

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La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) a marzo de 2026 revela un marcado ajuste fiscal, con una caída real del gasto total del 30% en comparación con el mismo período de 2023. Los primeros datos del año muestran un sesgo contractivo que impacta principalmente en políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo.

Entre los organismos con mayor crecimiento se encuentra la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, que registra un aumento real del 35% en su ejecución. En tanto, los Servicios de la Deuda Pública representan el 13% del gasto total, reflejando la carga de los compromisos financieros sobre la estructura presupuestaria.

Impacto por sector:

Salud: Se observan recortes profundos en la Superintendencia de Servicios de Salud (-61%), hospitales nacionales (-30% a -52%), Instituto Malbrán (-35%) y ANMAT (-33%). Programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades presentan caídas de hasta 100%. En contraste, el INCUCAI experimenta un incremento del 146,6%.

Se observan recortes profundos en la Superintendencia de Servicios de Salud (-61%), hospitales nacionales (-30% a -52%), Instituto Malbrán (-35%) y ANMAT (-33%). Programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades presentan caídas de hasta 100%. En contraste, el INCUCAI experimenta un incremento del 146,6%. Ciencia y Tecnología: El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cae un 83%, mientras que CONICET (-32%), CONAE (-59%), Servicio Geológico Minero (-22%) y Fundación Miguel Lillo (-30%) también sufren recortes significativos.

El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cae un 83%, mientras que CONICET (-32%), CONAE (-59%), Servicio Geológico Minero (-22%) y Fundación Miguel Lillo (-30%) también sufren recortes significativos. Seguridad Social y Desarrollo Social: ANSES presenta una reducción del 9%, y programas como Economía Social y Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia caen hasta un 100% y 94% respectivamente. Las políticas alimentarias muestran retrocesos de hasta 69%.

ANSES presenta una reducción del 9%, y programas como Economía Social y Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia caen hasta un 100% y 94% respectivamente. Las políticas alimentarias muestran retrocesos de hasta 69%. Educación: Programas como Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente registran una caída total (-100%). Becas, formación docente y desarrollo de educación superior también sufren recortes de hasta 93%. Infraestructura educativa casi desaparece del presupuesto (-96%).

Programas como Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente registran una caída total (-100%). Becas, formación docente y desarrollo de educación superior también sufren recortes de hasta 93%. Infraestructura educativa casi desaparece del presupuesto (-96%). Desarrollo Productivo y Energía: La Comisión Nacional de Energía Atómica cae un 33%, mientras que otros organismos reguladores de energía presentan descensos de entre 32% y 35%.

La Comisión Nacional de Energía Atómica cae un 33%, mientras que otros organismos reguladores de energía presentan descensos de entre 32% y 35%. Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas: Policía Federal (-36%), Gendarmería (-32%), Prefectura Naval (-33%) y las fuerzas armadas con caídas de entre 16% y 22%.

Policía Federal (-36%), Gendarmería (-32%), Prefectura Naval (-33%) y las fuerzas armadas con caídas de entre 16% y 22%. Transporte y Obra Pública: La ejecución presupuestaria se encuentra extremadamente baja, con reducciones que oscilan entre 78% y 100% en programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes.

La ejecución presupuestaria se encuentra extremadamente baja, con reducciones que oscilan entre 78% y 100% en programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes. Transferencias a provincias y municipios: Ajustes drásticos en la Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios (-97%) y eliminación total del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%).

En síntesis, el presupuesto nacional enfrenta un escenario de fuerte contracción del gasto, con consecuencias directas sobre la continuidad de políticas esenciales, mientras áreas vinculadas a Inteligencia y deuda mantienen o incrementan su participación. La magnitud de los recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de programas estratégicos en un contexto económico adverso.