El festival que volvió a latir en Nueve de Julio: multitud, alegría y ventas hicieron de “Sazón” un encuentro familiar

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La ciudad de Nueve de Julio vivió un fin de semana inolvidable con una nueva edición de “Sazón”, la feria gastronómica y artesanal organizada por la Municipalidad, que superó todas las expectativas con una convocatoria masiva y un clima de celebración que se sostuvo de principio a fin.

Durante las jornadas de este sábado y domingo, miles de vecinos y visitantes colmaron el predio, confirmando el fuerte arraigo que el evento tiene en la comunidad.

Familias, grupos de amigos y turistas disfrutaron de un paseo que combinó sabores, espectáculos en vivo y propuestas para todas las edades, en un ambiente marcado por la alegría y el encuentro.

Uno de los aspectos más destacados fue el notable movimiento comercial. Los stands gastronómicos, feriantes y espacios institucionales registraron ventas récord, generando un balance altamente positivo para emprendedores, elaboradores locales y entidades vinculadas a la organización de fiestas populares. La visibilidad alcanzada y el contacto directo con el público reforzaron el crecimiento del sector.

“Sazón” volvió a consolidarse como un paseo gastronómico con identidad propia, fortaleciendo el vínculo entre productores y la comunidad, y posicionándose como una cita clave dentro del calendario local. A la oferta culinaria se sumaron artesanos, espacios recreativos y una variada propuesta cultural que acompañó de manera constante el recorrido del público.

La música en vivo también tuvo un rol protagónico, con una nutrida grilla artística que reunió a talentos locales y regionales, aportando ritmo, color y energía a cada rincón del predio.

Con una multitud que respondió de manera contundente y un fin de semana atravesado por la alegría, “Sazón” reafirmó su crecimiento y proyección, consolidándose como una de las celebraciones más convocantes de la ciudad, con impacto directo en la economía local y en el fortalecimiento de las fiestas populares de Nueve de Julio.