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Nueve de Julio
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Cielo nublado en el centro y sur, y buen tiempo en el norte y Patagonia

Nueve de Julio tendrá buen tiempo durante la semana, salvo algunas lluvias en el final martes y todo el miércoles; en tanto este domingo se mantendrán temperaturas estables en gran parte del país, con predominio de nubes en la región pampeana y días soleados sobre Cuyo y Córdoba.

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El pronóstico meteorológico para este domingo indica que el norte argentino no registrará cambios significativos en las temperaturas, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado, con más nubes que sol. En el centro del país, se esperan períodos con nubosidad variable y temperaturas estables, mientras que el sur de la región pampeana verá cielos más cubiertos y algunas precipitaciones aisladas. Por su parte, Cuyo y Córdoba disfrutarán de un predominio del sol sin pronóstico de lluvias.

En la Patagonia, el tiempo se presentará bueno en casi toda la región, con nubosidad parcial y un marcado descenso de alrededor de 10 °C en las máximas del norte en comparación con el sábado. El resto del territorio patagónico mantendrá temperaturas frías a frescas.

En cuanto a Nueve de Julio, se espera buen tiempo durante la mayor parte de la semana. Sin embargo, habrá probabilidades de lluvia el martes por la noche y el miércoles. La temperatura mínima de la semana se registrará en 11 °, mientras que la máxima alcanzará los 25 °.

Pronóstico extendido para Nueve de Julio:

  • Domingo: Mín 11 ° / Máx 24 °
  • Lunes: Mín 13 ° / Máx 25 °
  • Martes: Mín 15 ° / Máx 25 °
  • Miércoles: Mín 16 ° / Máx 25 °
  • Jueves: Mín 16 ° / Máx 24 °
  • Viernes: Mín 15 ° / Máx 25 °
  • Sábado: Mín 17 ° / Máx 24 °

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