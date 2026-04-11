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Vuelco en la madrugada en la intersección de Presidente Perón y Los Zorzales

Una mujer resultó herida pero fuera de peligro tras despistarse y volcar su vehículo. La zona permanece resguardada y se recomienda precaución al transitar.

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Minutos antes de las 6 de la mañana, un accidente de tránsito alteró la tranquilidad de la madrugada en la intersección de Presidente Perón y Los Zorzales. Un Fiat Palio, conducido por una mujer, se despistó, impactó contra una planta y terminó volcando.

La conductora fue trasladada al nosocomio local, donde se constató que se encontraba consciente, con algunos golpes, pero fuera de peligro.

En el lugar trabajaron la ambulancia de CLYSA, Bomberos Voluntarios, personal del GUM y Policía Local. El operativo estuvo a cargo del jefe de bomberos, Sergio Fernández.

Actualmente, la zona permanece resguardada, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución.

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