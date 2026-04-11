Peligro extremo en Ruta 74: conductor circulaba a contramano, sin luces y sin cinturón

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Durante un operativo dinámico realizado por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, conducido por Martín Marinucci, agentes de la Subsecretaría de Seguridad Vial detectaron a un conductor realizando maniobras de extrema peligrosidad en la Ruta 74, a la altura de la localidad de General Madariaga.

El hombre, de 69 años y oriundo de Pinamar, circulaba a contramano en su camioneta Ford Ecosport, sin cinturón de seguridad y con las luces apagadas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros. Gracias a la rápida intervención de los agentes, se logró detener la marcha del vehículo antes de que se produjera un accidente grave.

El procedimiento quedó registrado mediante cámaras instaladas en los vehículos oficiales y body cams utilizadas durante los operativos, herramientas que fortalecen los controles y garantizan mayor transparencia en las intervenciones.

Desde el Ministerio de Transporte se destaca la continuidad de estas acciones de control y monitoreo vial, orientadas a prevenir conductas temerarias y proteger la vida de las y los bonaerenses.

Material audiovisual:

Se encuentra disponible el registro del operativo en video, que muestra la intervención de los agentes y la detención del conductor.