María Simona Ciuffani presenta El Salto, su novela de ciencia ficción que cuestiona la inteligencia artificial

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

María Simona Ciuffani, reconocida bioquímica de Nueve de Julio, da un giro creativo y literario con el lanzamiento de El Salto, una novela de ciencia ficción que invita a reflexionar sobre los riesgos y desafíos de la inteligencia artificial. La obra estará disponible en la Feria del Libro y se presentará localmente en la Librería de Nueve de Julio.

En El Salto, Ciuffani construye una sociedad distópica donde los ancianos reciben un suplemento alimenticio capaz de borrar sus recuerdos, afectando la transmisión de la historia familiar a las generaciones futuras. La historia es narrada por un androide que investiga estos cambios y conecta una red global de personajes, planteando preguntas sobre ética, memoria y control tecnológico.

“Escribir ha sido una constante en mi vida desde los 16 años, pero recién ahora siento que era el momento de compartir estas historias. Mi formación en ciencia y arte me permitió unir rigor y creatividad”, señaló Ciuffani en diálogo con Despertate por Cadena Nueve, Vision Plus TV y Máxima 89.9.

La autora advierte sobre los peligros de la dependencia tecnológica: “La inteligencia artificial nos facilita muchas cosas, pero si no ejercitamos nuestro cerebro, perdemos capacidad de análisis y creatividad. Hay que usarla como herramienta, no como reemplazo del pensamiento”.

Además de su obra de ciencia ficción, Ciuffani trabaja en un segundo libro inspirado en la historia de su familia y en las aventuras que vivieron sus antepasados, transmitidas de manera oral y escrita, buscando estimular la imaginación y el pensamiento crítico de sus nietos.

El Salto ya está disponible en Amazon, con un precio accesible para que llegue a lectores de todas las edades y fomente la reflexión sobre la interacción entre tecnología, ética y humanidad; y desde el lunes venidero en La Librería nuevejuliense.