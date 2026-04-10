Luis Moos y Sol Ormaechea señalaron que hay deuda de la Cooperativa con Camesa y que debe planificarse la red vial rural

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En diálogo en el programa Despertate de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, los concejales de LLA, Luis Moos y Sol Ormaechea expresaron que la Cooperativa local, mantiene una deuda histórica con Camesa que actualmente asciende a 21.600 millones de pesos. Al mismo tiempo, que cuestionaron la causa judicial de la Cooperativa hacia Cammesa con dos fallos – 1° y 2° instancias a favor de la CEyS- y se agurda resolución de la Corte Suprema.

Los concejales explicaron que su interés se centró en conocer cómo votaron los consejeros municipales en el Consejo de Administración de la Cooperativa respecto al impago de la energía eléctrica, un tema que genera responsabilidad compartida del municipio.

Lo hizo al ser consultado sobre el conflicto que se originó cuando a un grupo de abogados no se les permitió, el 1 de abril último, aportar información en un responde de ‘Pedido de Informes’. Según señaló Luis Moos, la reunión se vio marcada por la presencia de abogados externos que no estaban invitados, por lo cual no podían ingresar a la reunión de Comisiones. Moos y Ormaechea subrayaron la importancia de respetar los reglamentos internos y garantizar la transparencia institucional.

Además, los concejales repasaron la situación de los caminos rurales, y se describió la importancia de hacer una planificación.- Al respecto Moos recordó cuando en la epoca del Intendente Blanco, se hizo un proyecto que permitió mantener los caminos rurales aunque con limitaciones, debido a que el servicio municipal no podía afrontar reparaciones mayores, ante prcipitaciones y escacez de recursos. Por entonces se terciarizó y se comromó que “se iban achicando el camino a medida que pasaba el tiempo y era para trabajar menos. Luego se municipalizó el servicio y todo volvió a la normalidad”, recordó Moos.

Ambos coincidieron en que la infraestructura vial es clave para el desarrollo regional, especialmente porque la producción agrícola, la principal fuente de ingresos de la zona. Los recursos municipales permiten únicamente mantenimiento básico, mientras que la construcción de caminos primarios y estructuras de flujo eficiente requiere planificación estratégica y apoyo provincial y nacional.

Moos, exsecretario de esa gestión de Blanco, destacó que durante inundaciones la provincia aportaba maquinaria y recursos, mientras que la Nación contribuía de manera limitada, y criticó convenios actuales donde se paga personal administrativo y directivo de hidráulica por tareas que podrían hacerse más eficientemente. Ormaechea enfatizó la necesidad de pensar “en grande” y planificar los caminos aunque su ejecución lleve años.

“Si seguimos con la visión de corto plazo, no llegaremos nunca a caminos adecuados”, advirtió Moos.

Los concejales también mencionaron proyectos vinculados al transporte público y a la reutilización de la infraestructura ferroviaria, recordando la conectividad histórica que ofrecían los ferrocarriles y el potencial de reactivación actual, aunque con desafíos burocráticos y políticos.

Sobre la red ferroviaria abandonada, reflotar las trazas y hacer caminos transitables, sugirió Moos.

Y Sol Ormaecha insiste en que el transporte público en la ciduad debe cocretarse a la brevedad. Señaló que está trabado en su implementación ya que no podría circular por La Rioja.