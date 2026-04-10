Llega un fin de semana a puro sabor y entretenimiento en Nueve de Julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio llevará adelante este fin de semana la tercera edición de “Sazón”, la feria gastronómica que se ha consolidado como uno de los eventos más convocantes del distrito. Tras el éxito de sus ediciones anteriores, el evento promete dos jornadas pensadas para disfrutar en familia, con una variada propuesta de sabores, espectáculos y actividades recreativas.

UNA FIESTA DE SABORES Y ENCUENTRO

“Sazón” se presenta como un gran paseo gastronómico que reunirá a emprendedores, elaboradores, comercios e instituciones locales, ofreciendo una propuesta culinaria diversa y con identidad propia. La feria nació con el objetivo de visibilizar a los productores del distrito y generar un espacio de encuentro entre vecinos y visitantes, fomentando el intercambio cultural y el desarrollo del sector gastronómico.

Además de la oferta gastronómica, los asistentes podrán disfrutar de espacios recreativos, participación de artesanos y variadas propuestas culturales para todas las edades, consolidando un ambiente ideal para compartir en comunidad.

SHOWS EN VIVO PARA TODA LA FAMILIA

La Dirección de Cultura anunció una completa grilla artística con fuerte presencia de talentos locales y regionales. El sábado 11 de abril, desde las 19:00, se presentarán Orquesta 9 de Julio, Alma Pampa, La Clave Cumbiera y Super Caravana, recorriendo distintos estilos musicales.

El domingo 12, a partir de las 17:00, subirán al escenario la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco”, Noche de Luna, La Big Band y La Mily Folclore, completando un fin de semana con música en vivo y entretenimiento para todos los gustos.

CORTES DE TRÁNSITO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

Por la realización del festival, se implementarán cortes y desvíos de tránsito en la zona céntrica para garantizar la seguridad y el desarrollo normal del evento. Desde el viernes 10 a las 17:30 hasta el domingo 12 a las 22:00, permanecerá cerrada la avenida Mitre entre Robbio e Hipólito Yrigoyen, habilitándose estas últimas para la circulación.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y prever vías alternativas para evitar inconvenientes.

Fechas y horarios:

Sábado 11 de abril: 13:00 a 00:00

13:00 a 00:00 Domingo 12 de abril: 12:00 a 22:00

Un plan ideal para disfrutar de la gastronomía, la música y la cultura de Nueve de Julio en un solo lugar.