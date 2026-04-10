La CGT vuelve a marchar por el Día del Trabajador

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La CGT volverá a movilizarse en las calles el próximo 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador, con una marcha hacia la Plaza de Mayo. La convocatoria incluirá un acto con tinte religioso en homenaje al papa Francisco, a quien recordarán por su histórica frase sobre la necesidad de “hacer lío”.

Desde la central obrera anticiparon que la jornada estará marcada por fuertes críticas a la situación económica actual. El dirigente Jorge Sola adelantó que el foco estará puesto en el deterioro de las condiciones laborales, el aumento del endeudamiento familiar y el crecimiento del desempleo.

Además, la CGT buscará destacar como un logro la reciente suspensión judicial de varios artículos de la reforma laboral, que consideran perjudiciales para los trabajadores. Según Sola, estas medidas fueron frenadas tanto por su presunta inconstitucionalidad como por vulnerar el principio protector del derecho laboral, que reconoce al trabajador como la parte más débil dentro de la relación contractual.

En esa línea, también cuestionó que la reforma implique un retroceso en derechos ya conquistados, en contradicción con el principio de progresividad consagrado en la Constitución y en tratados internacionales.

La decisión de movilizarse se terminó de definir tras una serie de reuniones internas y contactos con sectores de la Iglesia, y fue formalizada en el último encuentro del consejo directivo. Junto a Sola participaron otros dirigentes como Octavio Argüello y Horacio Arreceygor.

Otro de los ejes de la protesta será el reclamo por paritarias libres. Desde la CGT denunciaron que el Gobierno fijó límites a las negociaciones salariales por debajo de la inflación, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo. En ese sentido, criticaron la política económica impulsada por el presidente Javier Milei, a la que califican de desconectada de la realidad social.

Sola sostuvo que el ajuste no solo afecta a los trabajadores activos, sino también a jubilados, personas con discapacidad y al sistema educativo en general, generando un creciente malestar social.

Asimismo, cuestionó lo que considera una contradicción del Gobierno: mientras rechaza el control de precios, aplica —según su visión— un control indirecto sobre los salarios como herramienta para sostener su programa económico.

Con este panorama, la CGT buscará reunir a gremios y organizaciones sociales para colmar la Plaza de Mayo y enviar un mensaje político claro: la necesidad de recuperar el empleo digno y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. La movilización comenzará a las 15 horas y se espera una amplia convocatoria.