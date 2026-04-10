Kicillof y Rodríguez mejoran caminos rurales y fortalecen la Escuela Agraria de Alberti

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El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, junto al intendente Jorge Gaute y la participación del senador provincial Germán Lago, firmaron un acta en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Rurales (PEMCRU) para fortalecer la conectividad en el partido de Alberti.

Durante el acto, Kicillof destacó el papel de la inversión pública: “El Estado no es una entelequia, el Estado es este observatorio, es un hospital, una escuela, son los y las trabajadoras del Estado. El futuro no se destruye, se cuida”. Por su parte, Rodríguez señaló: “El mejoramiento de los caminos rurales es una política central para acompañar la producción y garantizar el arraigo en el interior de la provincia. Cada obra que llevamos adelante mejora la vida cotidiana de los productores, de las escuelas rurales y de toda la comunidad”.

El convenio incluye un subsidio para intervenir el camino que conduce al complejo “Cielos Albertinos”, recientemente transformado en el Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa (C.I.I.E. N° 2), especializado en ciencias y astronomía. La obra contempla la consolidación de un tramo de 4,2 kilómetros con material granular, asegurando transitabilidad incluso en días de lluvia.

Desde el inicio de la gestión, ya se consolidaron cerca de 40 kilómetros de caminos rurales en Alberti, destacando los tramos que conectan a la Escuela de Educación Agraria N° 1 con el Sector Industrial Planificado N° 2, Alberti con Villa María, y Pla con la ciudad cabecera. Desde 2020, el Ministerio de Desarrollo Agrario realizó 455 asistencias en 110 municipios, fortaleciendo la conectividad de 404 escuelas rurales, 202 parajes y 445 tambos.

En el marco de la visita, el gobernador y el ministro entregaron a la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 “Eduardo Augusto Clausz” la ampliación de rubros en el Registro Nacional de Establecimientos (RNE), incorporando la producción de alimentos azucarados, vegetales conservados y condimentos. La planta elaboradora, de más de 265 metros cuadrados, ya contaba con habilitación vigente hasta 2029 y desarrolla actividades de elaboración, almacenamiento y distribución de productos lácteos y otros alimentos.

Rodríguez destacó que “estas iniciativas muestran cómo articulamos educación y producción, generando oportunidades concretas para los estudiantes y agregando valor en origen”.

La jornada en Alberti también incluyó la inauguración del Punto de Atención al Turista, el observatorio astronómico “Cielos Albertinos”, la presentación de la colección “Aulas Bonaerenses Científicas”, la entrega de netbooks y la firma de nuevos convenios con el intendente Gaute. La visita forma parte de una recorrida provincial que incluyó actividades similares en Carlos Tejedor y Lincoln.