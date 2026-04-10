El Ministro de Transporte reunió a intendentes para impulsar políticas destinadas a reducir los accidentes viales

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, convocó a intendentes de distintos distritos bonaerenses en un encuentro del Observatorio Vial, con el objetivo de avanzar en una agenda común basada en datos concretos para disminuir la siniestralidad en zonas urbanas, donde se concentra el 92% de los accidentes.

La actividad se realizó en la sede del Ministerio de Transporte y contó con la participación de representantes de 13 distritos: Chascomús, La Costa, Morón, Tres Arroyos, Monte Hermoso, Tornquist, Escobar, Berisso, La Plata, Quilmes, Villa Gesell, Tapalqué y General Pueyrredón, además de José Arteaga y autoridades de AUBASA. El encuentro se desarrolló bajo modalidad mixta, con asistencia presencial y virtual.

Durante la jornada, Marinucci presentó el informe anual 2025 del Observatorio Vial, que recopila datos sobre siniestralidad, alcoholemias distritales y conductas de riesgo, como el uso del celular al conducir. El objetivo es fortalecer el diseño de políticas públicas que permitan prevenir accidentes y proteger la vida de los bonaerenses.

“Este encuentro nos permite planificar junto a los intendentes, que vienen demostrando un fuerte compromiso con la seguridad vial. Necesitamos mejorar las estadísticas para poder reducir la siniestralidad y cuidar a nuestros vecinos”, afirmó el ministro.

En esa línea, agregó: “Tenemos que dejar de pensar la fiscalización como algo recaudatorio y enfocarla en salvar vidas. Ese es el camino que estamos impulsando desde la Provincia”.

Entre los principales hallazgos del informe se destacan:

El 92% de los siniestros ocurre en zonas urbanas.

Casi el 50% de los niños de hasta 10 años viaja sin medidas de seguridad adecuadas.

En el 36% de los casos se detectaron factores de distracción al volante, como el uso del celular, el mate o el cigarrillo.

El 45% de las mascotas viaja sin sistemas de sujeción.

Marinucci adelantó que el Ministerio de Transporte trabajará junto a la Dirección General de Cultura y Educación para reforzar la concientización en las escuelas y promover conductas responsables desde edades tempranas. “El Ministerio siempre está a disposición de los municipios, tal como nos pidió el gobernador Axel Kicillof desde el primer día”, señaló.

Por su parte, el intendente de Chascomús, Javier Gastón, destacó la importancia del acompañamiento provincial para fortalecer el espacio público y mejorar la convivencia en la vía pública.

El intendente de La Costa, Juan de Jesús, sostuvo que “estos datos permiten planificar políticas desde la educación, la sensibilización y la concientización. Es clave sostener este trabajo porque los siniestros viales siguen siendo un problema que se lleva muchas vidas”.

El presidente de AUBASA, José Ramón Arteaga, remarcó la importancia del trabajo conjunto: “Ponemos a disposición del Ministerio y de los municipios esta empresa pública para seguir articulando acciones que mejoren la seguridad vial en todo el territorio”.

Junto al Ministro estuvieron presentes los subsecretarios Eduardo Feijoo, Marcela Passo y Sandra Mayol; los directores Jorge Orzali, Cristian Vázquez, Nicolás Vecchi y Guillermina Díaz; Natasa Loizou, gerenta de Prevención y Seguridad Integral de AUBASA; Estefanía Bordoni, intendenta de Tornquist; Fabián Cagliardi, de Berisso, y representantes de Morón, Quilmes, Escobar, Villa Gesell, Tapalqué, Tres Arroyos, Monte Hermoso, Mar del Plata y La Plata.