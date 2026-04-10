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El estacionamiento medido en Nueve de Julio sufrirá cambios a partir del lunes 13

La Por ordenanza municipal se incorporan nuevas cuadras al sistema y elimina otras; los vecinos de las zonas afectadas podrán gestionar la exención del pago según la normativa vigente.

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La Municipalidad de Nueve de Julio informa a los usuarios del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) que, a partir del lunes 13 del corriente mes, se implementarán modificaciones en el marco de los cambios aprobados por la Ordenanza N° 7472/25.

La actualización se aplicará de manera progresiva e incorpora nuevas cuadras al esquema vigente, al tiempo que redefine sectores que dejarán de formar parte de la zona.

Las cuadras que se suman al sistema son:

  • Mitre, entre Mendoza y San Juan
  • San Martín, entre Mendoza y San Juan
  • La Rioja, entre Mendoza y San Juan
  • Yrigoyen, entre Salta y Poratti
  • Libertad, entre Cavallari y Tucumán

En tanto, dejarán de estar comprendidas dentro de la zona las siguientes calles:

  • Salta, entre Mendoza y Robbio
  • Mendoza, entre Salta y San Martín
  • Santa Fe, entre San Martín y Salta
  • Santa Fe, entre La Rioja y Cavallari
  • Cavallari, entre Santa Fe y Yrigoyen

Asimismo, se recuerda que los vecinos que residan en las nuevas calles incorporadas podrán solicitar la exención del pago del estacionamiento medido, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 5529.

Los interesados deberán presentarse en la Dirección de Administración del Sistema, ubicada en Robbio 921, segundo piso, en el horario de 8 a 13 horas, con DNI, cédula del vehículo y constancia de domicilio, todo a nombre de la misma persona.

 

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