Carta abierta denuncia el abandono de las rutas: “El peaje de la desidia lo pagamos con vidas”

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En una carta abierta dirigida a Vialidad Nacional, al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y a la ciudadanía, Ignacio Zavaleta, vecino de Guaminí y titular de Unión de Usuarios Viales, denunció la grave situación de las rutas nacionales y provinciales y la falta de inversión efectiva en su mantenimiento.

“Estamos cansados de los discursos sobre soluciones, mientras nuestras familias arriesgan la vida en rutas que son verdaderas trampas mortales. Las cifras no mienten y la realidad que vemos por el parabrisas tampoco”, afirma Zavaleta en su escrito.

El documento detalla que, a nivel nacional, de cada cuatro pesos que los ciudadanos aportan en impuestos sobre combustibles, apenas uno se destina realmente a obras viales, mientras que el resto queda atrapado en la burocracia. En el ámbito provincial, las rutas reflejan un estado similar: recaudación millonaria pero obras paralizadas o lentas.

Zavaleta subraya que los vecinos de Guaminí contribuyen con tasas e impuestos que generan riqueza, pero que estos recursos no se traducen en mejoras en la infraestructura vial. “Se queda en el camino, en escritorios lejanos o para subsidiar el transporte en el AMBA, mientras esquivamos baches para llegar a destino”, explicó.

La carta califica la desidia en el mantenimiento de rutas como “una forma de corrupción” y llama a la ciudadanía a exigir que cada peso aportado se transforme en obras concretas que garanticen seguridad, no en promesas vacías.

Según los cálculos presentados, el aporte estimado de los vecinos y productores de Guaminí por la Ley 23.966 (combustibles) y la Ley 13.010 (impuesto inmobiliario rural) asciende a 5.500 millones de pesos al año, recursos que deberían destinarse al mantenimiento vial.

“El saqueo vial a Guaminí no es solo una cuestión administrativa, es una cuestión de vidas”, concluye Zavaleta.