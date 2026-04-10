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Bacheo en calle San Juan: mejoras viales en el tramo entre Urquiza y Sarmiento

Las tareas son parte de las labores que se hacen en distintos puntos de la ciudad para una mejor ciurculación y seguridad vial

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La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Nueve de Julio ejecutó recientemente trabajos de bacheo en la calle San Juan, entre Urquiza y Sarmiento. Estas tareas se realizaron sobre un sector que había sido intervenido anteriormente por la empresa ABSA, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen estado de la vía para los vecinos y el tránsito.

Las obras forman parte del plan municipal de mantenimiento y mejora de calles, que busca intervenir los sectores más deteriorados de la ciudad y brindar soluciones rápidas y efectivas.

Desde la Secretaría informaron que los trabajos continuarán en los próximos días en otros puntos de Nueve de Julio, priorizando las zonas más afectadas por el tránsito y las inclemencias climáticas.

Los vecinos de la zona se mostraron conformes con la intervención, destacando la importancia de mantener las calles en condiciones óptimas para la circulación diaria.

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