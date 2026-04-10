Axel Kicillof y Salvador Serenal entregaron 38 viviendas en el barrio “Eduardo Mango” de Lincoln

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Este viernes 10 de abril, el intendente Salvador Serenal y el gobernador Axel Kicillof concretaron la entrega de 38 viviendas a las familias que resultaron beneficiarias de este plan habitacional, ubicado en el barrio “Eduardo Mango” de la ciudad cabecera.

El acto, realizado pasado el mediodía, reunió a numerosas familias que recibieron sus llaves en un emotivo evento. Kicillof y Serenal realizaron la entrega simbólica a varias familias, entre ellas Fermín Parra y Valentina Sánchez Davin; Jorgelina Rodríguez y Mariano Larriaga; Ayelén Tessicino; Guadalupe Chaperón e Ignacio Bottega. Posteriormente, las autoridades completaron la adjudicación de las viviendas a todos los beneficiarios presentes.

Durante su discurso, el intendente Serenal destacó la importancia del logro para los vecinos: “Estamos celebrando la materialización de un sueño compartido: el sueño de la casa propia, el derecho a la vivienda. En la vivienda hay dignidad, esfuerzo, trabajo y sacrificio”. Además, resaltó la colaboración entre el Municipio y la Provincia como factor clave para concretar estas 38 casas.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof subrayó el compromiso del Estado provincial en materia de hábitat: “Donde hay una necesidad, nace un derecho; pero donde hay un derecho, tiene que haber un Estado que trabaje para que ese derecho se convierta en una realidad, como lo son estas casas”. También valoró la coordinación con la Municipalidad de Lincoln: “Cuando el municipio se pone al hombro la gestión del suelo y la provincia aporta los recursos, las soluciones para los vecinos llegan”.

Con la entrega de estas 38 unidades, el barrio “Eduardo D. Mango” queda habitado en su totalidad. El desarrollo está compuesto por 83 viviendas: 20 construidas mediante el Plan Autoconstrucción con fondos municipales, 25 pertenecientes al plan “Casa Propia” ejecutado con Cáritas Argentina y fondos nacionales, y las últimas 38 construidas en convenio con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

Estuvieron presentes en la ceremonia, además de Serenal y Kicillof, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial, Alexis Guerrera; intendentes de distritos vecinos, funcionarios municipales y concejales, así como las familias adjudicatarias y referentes de la comunidad.

Plan de viviendas:

El plan consistió en la construcción de 38 viviendas familiares de 57 m² en el barrio “Eduardo D. Mango”, ejecutadas en convenio entre la Municipalidad de Lincoln y el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires.