Ante el cierre de la estación meteorológica de Nueve de Julio se alerta del impacto local y nacional

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En el marco del programa Despertate por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, la periodista Rocío de la Paz Araya analizó la relevancia de la meteorología y la preocupación que genera el posible cierre de estaciones meteorológicas en el país.

“La meteorología no se limita al pronóstico del tiempo; es una herramienta clave de prevención, gestión y cuidado de la vida. Todos los datos que se utilizan en los informes se generan en las estaciones meteorológicas y deben ser interpretados correctamente para garantizar su utilidad”, afirmó Araya.

Según explicó, el servicio que brindan las estaciones es fundamental para emitir alertas tempranas ante tormentas, granizo, olas de calor o frío, y otros fenómenos climáticos. Estas alertas permiten que la población tome precauciones y que sectores como la agricultura, el turismo, la salud y el transporte planifiquen sus actividades de manera segura.

“Si se eliminan estaciones meteorológicas, se rompe una cadena informativa que afecta directamente la seguridad de las personas y la certeza de los pronósticos. Esto también impacta en la vida cotidiana, desde organizar un trámite hasta planificar vuelos o actividades en el campo”, señaló Araya.

El Servicio Meteorológico Nacional, además de recolectar datos de cada región, interpreta la información y la comunica en un lenguaje claro para toda la sociedad. La periodista destacó que la pérdida de estas estaciones dificultaría no solo la emisión de alertas, sino también la construcción de series históricas necesarias para comprender el cambio climático.

“Fortalecer la meteorología es invertir en prevención. Prevenir siempre será más barato y más humano que reaccionar tarde ante emergencias climáticas”, concluyó Araya.

La situación mantiene en vilo a especialistas y ciudadanos, quienes esperan que el gobierno brinde información clara sobre la continuidad y funcionamiento de las estaciones meteorológicas en todo el país.