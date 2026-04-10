Alumnos de la Escuela Técnica N° 2 reconocieron a Roberto Castro por su compromiso educativo

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Este viernes, alumnos de la Escuela Técnica N° 2 visitaron el Museo y Archivo Histórico Julio de Vedia para rendir un sentido homenaje a Roberto Castro, historiador y director del museo, en reconocimiento a su dedicación y apoyo en los proyectos educativos realizados durante el año pasado.

La actividad comenzó alrededor de las 9 de la mañana, con un encuentro cercano y distendido en el que los estudiantes conversaron con Castro, intercambiaron historias y compartieron un mate.

Como gesto de agradecimiento, los alumnos le entregaron un ramo de flores, un diploma firmado por la intendente María José Gentile y el director de la Escuela Técnica N° 2, Juan Pablo Filoni. Además, le ofrecieron masitas y tortas, elaboradas y compradas por los propios estudiantes, pasando así una mañana llena de charla y reconocimiento.

Desde la Dirección de la Escuela Técnica, se destacó la importancia de este tipo de iniciativas que acercan a los estudiantes a la historia local y reconocen el compromiso de quienes contribuyen activamente a la educación.

Roberto Castro, por su parte, expresó su gratitud y satisfacción por poder compartir sus conocimientos con los jóvenes y ver cómo estos proyectos contribuyen a fortalecer la identidad y el conocimiento histórico del distrito.