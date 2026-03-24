María José Gentile: “Pensar distinto no nos convierte en enemigos: la memoria también se construye en el diálogo”

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En el distrito de Nueve de Julio se llevó a cabo desde plaza Italia, el acto central por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada de reflexión colectiva en la que autoridades, instituciones y vecinos rindieron homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmaron el compromiso con la democracia.

La ceremonia fue encabezada por la intendenta María José Gentile, junto al presidente del Concejo Deliberante, Esteban Naudín, el ex-intendente Oscar Ormaechea, concejales, funcionarios municipales, fuerzas de seguridad, representantes educativos, instituciones intermedias y vecinos de la comunidad.

También estuvieron presentes el Juez de Paz, Dr. Alejandro Casas, el jefe de Policía Comunal interino, Luis Lugano; el padre Adolfo Petti; el presidente del Consejo de Pastores, Juan Pablo Fursi; y la inspectora jefa distrital, Gabriela Tiani, entre otros.

El acto comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional Argentino. Luego se realizó una oración ecuménica en la que se destacó que “recordar no es solo mirar el pasado, sino un compromiso con el presente y el futuro”, subrayando la necesidad de sostener la memoria como garantía de que los hechos no se repitan.

Uno de los momentos más significativos fue el minuto de silencio en homenaje a las víctimas locales de la última dictadura, entre ellas Mercedes Bogliolo, María Esther Infesta, Ángela Gazman y Vicente Cabalcahué, nombres que fueron especialmente recordados por la comunidad.

En su intervención, el titular del Concejo Deliberante, Estena Naudín destacó la importancia de mantener viva la memoria tanto a nivel nacional como local, y citó a Ernesto Sábato al afirmar que “solo la memoria puede ayudarnos a no repetir los errores del pasado”.

Un llamado a transformar la memoria en reencuentro y respeto por el otro

El discurso central estuvo a cargo de la intendenta María José Gentile, quien propuso una mirada actual sobre el significado de la fecha, al cumplirse casi cinco décadas del golpe de Estado de 1976.

“Cada 24 de marzo levantamos las banderas de la memoria por la verdad y la justicia. Pero hoy quiero proponerles un desafío distinto”, expresó, al tiempo que advirtió: “Que este medio siglo de distancia no haga que el gesto quede reducido en un mero acto de memoria, sino que transformemos el recuerdo en un compromiso activo y permanente”.

La jefa comunal puso el foco en el carácter profundamente local del acto, al señalar que muchos vecinos presentes conocieron a las víctimas recordadas: “Para ustedes este no es un acto oficial más, es un encuentro con la memoria de una amiga, de una vecina, de una joven que tenía sueños”.

En ese sentido, destacó el valor de la memoria viva en la comunidad: “Su presencia es el testimonio de que el afecto y la memoria es más fuerte que el olvido”.

Gentile también invitó a una reflexión crítica sobre el presente: “¿Qué aprendimos realmente de estas décadas y qué es lo que todavía nos cuesta aprender?”, planteó, para luego remarcar algunos consensos fundamentales: el respeto a la Constitución, la resolución de conflictos a través del diálogo y el rol del Estado como garante de derechos.

Sin embargo, advirtió sobre desafíos actuales vinculados a la convivencia democrática: “Hoy en plena libertad a veces usamos la palabra como un muro y no como un puente. Pasamos del silencio impuesto a una sordera elegida”.

En un mensaje con fuerte contenido político y social, subrayó que “pensar diferente no convierte al vecino en un enemigo” y alertó sobre prácticas que erosionan la democracia, como la descalificación y la falta de escucha.

“La política no es una guerra. La verdadera fortaleza de un dirigente está en escuchar”, afirmó, al tiempo que sostuvo que “la soberbia es el primer paso hacia el autoritarismo y el diálogo el único camino hacia la justicia”.

Mensaje a las nuevas generaciones

La intendenta también se dirigió especialmente a los jóvenes, a quienes instó a ejercer el pensamiento crítico: “La verdadera rebeldía hoy es tener el coraje de dudar, de preguntar y de no heredar nuestras grietas”.

Además, los convocó a construir una sociedad diferente: “Tienen el derecho de soñar algo nuevo, úsenlo para construir puentes donde nosotros dejamos muros”.

En el tramo final de su discurso, llamó a resignificar el paso del tiempo: “Que el paso de los años no nos anestesie, sino que nos dé la sabiduría para entender que la libertad se cuida cada vez que tendemos la mano al que piensa distinto”.

El acto concluyó con un mensaje contundente: “A 50 años, hoy más que nunca, memoria, verdad y justicia, por ellas y por el futuro de todos nosotros”, cerró Gentile.

La jornada finalizó con el retiro de las banderas de ceremonia y el agradecimiento a las instituciones participantes, en un clima de respeto, reflexión y compromiso colectivo.