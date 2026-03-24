La Jefa Comunal de Nueve de Julio Gentile destacó la convocatoria del gobernador a intendentes en medio de la crisis municipal

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En el marco del acto central por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia realizado en Plaza Italia, la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, brindó un mensaje enfocado en la reflexión colectiva, la unidad social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Tras la finalización del acto, la jefa comunal sostuvo que la jornada “nos llama a la reflexión a todos los argentinos”, e instó tanto a la dirigencia como a la ciudadanía a pensar “qué Argentina queremos”, subrayando que esa construcción depende de las acciones cotidianas de cada vecino.

En ese sentido, Gentile remarcó la importancia de aprender de los momentos de crisis y reconoció que aún cuesta consolidar una mirada centrada en el bien común. “Invito a pensar en el bien común como un único objetivo, más allá de las individualidades, ya sean personales, partidarias o institucionales”, expresó.

La mandataria local también hizo hincapié en la necesidad de superar divisiones: “Hablamos de marcar un cambio de época, cerrando grietas, proponiendo una mejor convivencia y proyectando a Nueve de Julio hacia un futuro mejor”.

Por otra parte, consultada sobre la convocatoria del gobernador bonaerense a intendentes, Gentile adelantó que el encuentro abordará la compleja situación económica y financiera que atraviesan los municipios. Señaló que existe una caída en la recaudación y en los recursos de coparticipación, lo que impacta directamente en la gestión local.

“Así como afecta a cada familia, también impacta en las finanzas municipales. Es importante poder sentarnos a dialogar, plantear necesidades y avanzar en una verdadera autonomía municipal”, afirmó.

En materia de seguridad, la intendenta confirmó la incorporación de 13 nuevos agentes policiales al distrito, todos oriundos de Nueve de Julio, lo que consideró un avance significativo tras gestiones realizadas ante el gobierno provincial.

Finalmente, Gentile repasó su agenda para los próximos días, que incluirá posibles visitas a las localidades de Dudignac y Morea para anunciar obras de luminarias, reuniones con instituciones y la participación en un congreso de salud en Trenque Lauquen.

El acto conmemorativo cerró con un mensaje de memoria y compromiso democrático, en una fecha clave para la historia argentina que invita a la reflexión y al fortalecimiento de los valores ciudadanos.