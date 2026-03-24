A 50 años del golpe, el Gobierno difundió un video por el Día de la Memoria con testimonios de “ambos lados”

En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Gobierno nacional difundió un video institucional titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, en el que expone su postura sobre una de las fechas más sensibles de la historia argentina.

El material fue publicado en las cuentas oficiales de X y YouTube de la Casa Rosada y propone, según el mensaje que acompaña el posteo, “conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”.

La pieza audiovisual reúne dos testimonios. Por un lado, el de Miriam Fernández, hija de desaparecidos y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, quien recuperó su identidad en 2017 tras la confirmación de ADN que la identificó como hija de Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, desaparecidos en 1977.

En el video, Fernández reflexiona sobre su historia personal y el impacto social del relato histórico: “La sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo. Entonces yo creo que la historia me puso en un camino de estar de un lado y del otro”, afirma.

El segundo testimonio es el de Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y asesinado tras permanecer más de un año en cautiverio.

“Fue el secuestro más largo de la historia argentina: duró 372 días”, señala Larrabure en el video, al recordar el operativo en el que su padre fue capturado junto a otro militar. Actualmente, se desempeña como asesor en Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

La difusión del video se da en una jornada marcada por actos, movilizaciones y actividades conmemorativas en todo el país, en un nuevo aniversario del golpe que dio inicio a la última dictadura militar, período en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

Según datos oficiales, desde el retorno de la democracia se dictaron más de mil condenas por crímenes de lesa humanidad vinculados a ese período, aunque aún persisten causas abiertas y personas prófugas.

La iniciativa del Gobierno reaviva el debate sobre las distintas miradas en torno a la memoria histórica y el modo en que se construye el relato sobre los años de violencia política en la Argentina reciente.