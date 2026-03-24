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A 50 años del golpe, el Gobierno difundió un video por el Día de la Memoria con testimonios de “ambos lados”

La pieza oficial, publicada en redes de Casa Rosada, incluye los relatos de una hija de desaparecidos y del hijo de un militar asesinado por el ERP, y plantea la necesidad de una “memoria completa”

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En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Gobierno nacional difundió un video institucional titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, en el que expone su postura sobre una de las fechas más sensibles de la historia argentina.

El material fue publicado en las cuentas oficiales de X y YouTube de la Casa Rosada y propone, según el mensaje que acompaña el posteo, “conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”.

La pieza audiovisual reúne dos testimonios. Por un lado, el de Miriam Fernández, hija de desaparecidos y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, quien recuperó su identidad en 2017 tras la confirmación de ADN que la identificó como hija de Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, desaparecidos en 1977.

En el video, Fernández reflexiona sobre su historia personal y el impacto social del relato histórico: “La sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo. Entonces yo creo que la historia me puso en un camino de estar de un lado y del otro”, afirma.

El segundo testimonio es el de Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y asesinado tras permanecer más de un año en cautiverio.

“Fue el secuestro más largo de la historia argentina: duró 372 días”, señala Larrabure en el video, al recordar el operativo en el que su padre fue capturado junto a otro militar. Actualmente, se desempeña como asesor en Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

La difusión del video se da en una jornada marcada por actos, movilizaciones y actividades conmemorativas en todo el país, en un nuevo aniversario del golpe que dio inicio a la última dictadura militar, período en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

Según datos oficiales, desde el retorno de la democracia se dictaron más de mil condenas por crímenes de lesa humanidad vinculados a ese período, aunque aún persisten causas abiertas y personas prófugas.

La iniciativa del Gobierno reaviva el debate sobre las distintas miradas en torno a la memoria histórica y el modo en que se construye el relato sobre los años de violencia política en la Argentina reciente.

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