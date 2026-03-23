Kicillof reúne a todos los intendentes de la provincia para analizar el impacto del rumbo económico nacional en la Provincia

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires a una reunión clave que se realizará este jueves en La Plata, con el objetivo de evaluar el escenario económico actual y sus proyecciones. La cita tendrá lugar a las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación y contará con la participación de los 135 jefes comunales, tanto oficialistas como opositores.

El eje del encuentro girará en torno al impacto de las políticas económicas impulsadas por el gobierno nacional en las finanzas provinciales y municipales. Desde la administración bonaerense advierten que las medidas adoptadas por la gestión de Javier Milei están generando fuertes tensiones en las cuentas públicas, afectando directamente la coparticipación y los recursos que reciben los municipios.

Durante la jornada, el equipo económico provincial presentará un diagnóstico detallado de la situación. Las exposiciones estarán a cargo del ministro de Economía, Pablo López, y del titular de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, quienes explicarán las consecuencias del ajuste nacional en la actividad productiva, el empleo y la recaudación.

En este contexto, el gobierno bonaerense sostiene que la Nación mantiene deudas millonarias con la Provincia. Según estimaciones oficiales, el monto total reclamado supera los 22 billones de pesos, incluyendo fondos por obras públicas paralizadas, transferencias pendientes y programas discontinuados.

Uno de los puntos centrales del conflicto se encuentra en la suspensión de envíos desde la Anses para cubrir déficits previsionales. Este tema ya fue llevado a la Corte Suprema, que recientemente realizó una audiencia en el marco de la demanda iniciada por la Provincia. Solo por este concepto, se calcula una deuda superior a los 2,2 billones de pesos.

A su vez, el reclamo provincial abarca otros rubros: 8,7 billones vinculados a obras comprometidas y no finalizadas; 3,8 billones correspondientes a fondos específicos como el FONID y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal; y 3,1 billones derivados de programas nacionales interrumpidos. A esto se suman pérdidas por la caída de la coparticipación y la merma en la recaudación propia, que agravan el panorama financiero.

La reunión de este jueves buscará, además de trazar un diagnóstico común, consolidar una postura conjunta frente a la Nación en medio de un escenario económico que los municipios califican como cada vez más complejo.