Tenis

Torneo en el Club Atlético: 58 jugadores compiten en un certamen de gran nivel

El certamen, que se desarrolló durante tres semanas, vivió una competencia reñida en las categorías de Dobles, donde se vió un gran nivel en la disputa de partidos por zonas

Se realizó un importante torneo de tenis en las canchas del Club Atlético, que concluyó parcialmente tras tres intensas semanas de competencia.

La competencia se desarrolló en cuatro categorías de Dobles, convocando a un total de 58 jugadores, quienes disputaron partidos en dos canchas iluminadas del club.

En la categoría Primera Caballeros, participaron 7 parejas, mientras que en Segunda Caballeros fueron 11 las parejas inscritas. En Damas “A” se formaron 4 parejas y en Damas “B”, 7. Los partidos se organizaron por zonas, permitiendo que cada pareja jugara más de dos encuentros durante el torneo.

El nivel de juego fue muy destacado, con los participantes demostrando habilidades de alto nivel en cada uno de los partidos. Al finalizar la competencia, se celebró una ceremonia de premiación, aunque la final masculina aún está pendiente de completarse.

En la categoría Damas “A”, las campeonas fueron Ana Paula Carletti y María José Carna, quienes se consagraron como las mejores tras una destacada actuación. Las subcampeonas fueron Cristina Moscato y Viviana Pérez. Por otro lado, en Damas “B”, Neli Carletti y Silvina Errecaret se coronaron campeonas, mientras que las subcampeonas fueron Celia Arcucci y Clara Mato.

Aún quedan por definirse las finales masculinas. En Primera categoría, Marcelo Bibiloni y Martín Cappeletti se enfrentarán a Juan Bautista Artola y Matías Impinisi, mientras que en Segunda, Carlos Perrota y Guillermo Rojas competirán contra Emanuel Pastor y Bastian Pastor.

El torneo no solo dejó grandes momentos de tenis, sino que también fortaleció el espíritu deportivo y de camaradería entre los jugadores, quienes esperan con entusiasmo las finales que aún restan disputar.

