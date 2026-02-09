Valdez vivió una multitudinaria noche de carnaval con más de mil personas

La localidad de Valdez, en el partido de 25 de Mayo, fue escenario de una noche de carnaval que superó todas las expectativas. Con casi mil personas presentes —en un pueblo que cuenta con entre 600 y 700 habitantes— el festejo reafirmó el fuerte arraigo cultural y social que tiene el carnaval en el distrito.

En diálogo con Cadena Nueve, el intendente Ramiro Egüen celebró la gran convocatoria y remarcó que estas noches se replican en las ocho localidades del interior, además de la ciudad cabecera. “Estamos muy contentos con estas noches de carnaval que se viven en cada pueblo. Honramos la declaración de 25 de Mayo como capital provincial del carnaval, otorgada por la Legislatura bonaerense el año pasado, y la extendemos a todo el distrito”, señaló.

Egüen destacó que estos eventos no solo generan alegría y encuentro, sino que también fortalecen a las instituciones locales, permitiéndoles obtener ingresos y dinamizar la vida comunitaria. “Se genera una efervescencia muy linda, una comunidad organizada que se mueve a partir de estos encuentros”, expresó.

El jefe comunal también valoró las mejoras que se vienen realizando en cada localidad, como la reciente inauguración de la nueva iluminación en Mosconi, y aseguró que en cada pueblo se avanza con obras y acciones concretas. “Además de festejar, vamos dejando mejoras y acompañando a las instituciones”, afirmó.

Durante la jornada, se pudo ver la presencia de vecinos de distintas localidades del sur del distrito, como Morea y Dodeñay, e incluso de la ciudad cabecera, lo que reafirma el carácter integrador de estas celebraciones. “Estos encuentros nos permiten escuchar a la gente, recibir proyectos, demandas y seguir uniendo a los pueblos del interior”, indicó Egüen.

Finalmente, el intendente subrayó la importancia de promover eventos familiares, pensados para todas las edades. “Apostamos a actividades donde puedan disfrutar los abuelos, los adultos y los más chicos, con comparsas, carrozas y disfraces, en un contexto de alegría”, concluyó, destacando además el valor de estos festejos tras un año marcado por una dura crisis hídrica.

La noche de carnaval en Valdez se extendió hasta altas horas, con cada vez más vecinos sumándose a una celebración que volvió a poner en primer plano el espíritu festivo y comunitario del interior veinticinqueño.