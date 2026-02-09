lunes, febrero 9, 2026
25.2 C
Nueve de Julio
General

Valdez vivió una multitudinaria noche de carnaval con más de mil personas

El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, destacó la importancia de llevar los festejos a las localidades del interior, fortalecer a las instituciones y consolidar al distrito como capital provincial del carnaval

