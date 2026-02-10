María José Gentile anunció un Plan Maestro de Caminos Rurales y reiteró ejes de consensos para el desarrollo de la gestión

- Advertisement -

La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, realizó una recorrida institucional por la localidad de Facundo Quiroga, donde mantuvo reuniones con el Delegado Municipal, representantes de instituciones intermedias y vecinos, en el marco de una agenda que permitió repasar obras concretadas, proyectos en marcha y desarrollar otros.

Así comenzó en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus, una amplia definición política y de gestión que abarcó la situación financiera del municipio, la problemática de los caminos rurales, la política habitacional, la educación, la modernización del Estado y el vínculo con el Concejo Deliberante.

Volviendo a Quiroga, la visita de este lunes se inscribió dentro de una metodología de trabajo territorial que la jefa comunal sostiene desde el inicio de su gestión, con el objetivo de relevar demandas puntuales, fortalecer la articulación institucional y planificar acciones que contemplen tanto la urgencia como una mirada estratégica de largo plazo.

Durante la recorrida, la mandataria dialogó con el delegado del ‘Tigre de los Pueblos’, Juan Carlos Silva y con Néstor Zavaleta, gerente de la cooperativa local, con quienes evaluó distintas obras que se llevan adelante de manera conjunta entre el municipio y las instituciones de la localidad. Entre los trabajos concretados, destacó la puesta en valor del ingreso a Quiroga, la mejora de la iluminación del acceso principal y el avance en la planificación de nuevas luminarias en distintas calles, a partir de solicitudes realizadas por los vecinos.

Asimismo, adelantó que el municipio trabaja en un proyecto de renovación integral de la plaza, con una mirada moderna y funcional, orientada a jerarquizar el espacio público y fortalecer su rol como punto de encuentro social, cultural y recreativo.

En ese contexto, la intendenta puso en valor el rol de las instituciones intermedias y destacó especialmente al club Atlético, al que definió como un símbolo de identidad comunitaria. Subrayó el fuerte compromiso de jóvenes —en su mayoría mujeres— que impulsan actividades como carnavales, eventos culturales y propuestas solidarias. “Muchas veces, si los pueblos tuvieran que elegir una bandera, sería la del club”, expresó, resaltando el sentido de pertenencia que generan estas instituciones.

Luego al hacer referenci a la obra de gas de la Escuela N° 8 adelantó que este miercoles comienzan los trabajos y lamentó que un acuerdo con la Cooperativa quedó sin vigencia por nuevos elemento y trabajos que había que incorporar y requería uno nuevo, como se hizo, se le dio una utilización política negativa, ya que la Comuna nunca dijo que la obra no se hacía.

Caminos rurales y crisis hídrica: diagnóstico y planificación estructural

Uno de los ejes centrales del mensaje de María José Gentile en el diálogo con Gustavo Tinetti, estuvo vinculado al estado de los caminos rurales, una problemática histórica que se vio profundizada por la crisis hídrica que afectó al distrito. La intendenta explicó que, si bien la baja del agua permitió retomar trabajos, la situación dejó al descubierto un deterioro estructural producto de la erosión, el uso intensivo y el cambio en el tipo de maquinaria agrícola.

“Antes convivíamos con el agua; hoy, cuando el agua se retira, quedan a la vista caminos muy erosionados, por debajo del nivel de los campos. Ya no se trata solo de pasar una máquina”, explicó. En ese sentido, confirmó que el municipio continúa con un trabajo sostenido de mantenimiento, aunque reconoció que el parque vial se encuentra exigido por el uso continuo desde febrero y marzo del año pasado.

Gentile remarcó además la continuidad de la Mesa de Coordinación, integrada por productores, Vialidad Provincial, el Ministerio de Desarrollo Agrario y entidades representativas del sector agropecuario, y confirmó una nueva reunión para este viernes para seguir articulando acciones conjuntas.

En este marco, anunció la presentación de un Plan Maestro de Caminos Rurales, un proyecto estratégico que apunta a realizar un diagnóstico técnico integral de toda la red vial del partido. El plan contempla el relevamiento de alturas de los caminos, tipo de suelo, alcantarillas, niveles de erosión y necesidades específicas de cada tramo.

“No alcanza con pararse y mirar el camino. Necesitamos saber dónde estamos parados para proyectar soluciones duraderas”, afirmó. El proyecto está pensado a mediano y largo plazo, con el objetivo de transformarse en una política de Estado que trascienda una gestión municipal. “Hay caminos donde se necesita levantar casi un metro. Esto no se resuelve en un año ni con soluciones paliativas”, sostuvo, subrayando que deberá ser debatido y consensuado en el Concejo Deliberante, junto a colegios profesionales e instituciones técnicas.

Situación financiera y deuda municipal

Otro de los temas abordados fue la situación económica del municipio, atravesada por una deuda que mantienen los vecinos y que supera los 5.700 millones de pesos, lo que representa más del 15% del presupuesto municipal, aprobado en diciembre 2025 en más de $37.500 millones.

Gentile detalló que la mayor parte de esa deuda corresponde a la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza, con cerca de 3.000 millones de pesos acumulados a lo largo de varios años. “Esto impacta directamente en la calidad de los servicios, en la logística diaria, en la posibilidad de renovar el parque automotor y de encarar nuevas obras”, explicó.

Si bien destacó que el municipio viene implementando planes de pago y moratorias, entendiendo la situación económica general, especialmente en jubilados, personas con discapacidad y productores afectados por contingencias climáticas, remarcó la necesidad de corresponsabilidad ciudadana. “El Estado municipal no es algo ajeno; lo hacemos entre todos. Las obligaciones también se reflejan en los servicios que recibe cada vecino”, afirmó.

Añadió que ‘el municipio no tiene la maquinita de hacer dinero’ administra el que recibe de los contribuyentes’, agregando que hay casos de vieja data y la deuda de la Red Vial supero lo $1.300 millones.

Educación, salud y el valor del diagnóstico

Desde una mirada atravesada por su formación médica, la intendenta defendió la importancia del diagnóstico previo como base de cualquier política pública. “Sin diagnóstico no hay tratamiento. Los paliativos pueden aliviar, pero no resuelven el problema de fondo”, expresó, trazando un paralelismo entre la gestión pública y la práctica clínica.

En ese sentido, subrayó la necesidad de analizar datos, números y realidades territoriales para diseñar políticas públicas eficaces, tanto en materia económica como social y productiva.

Política habitacional y recuperación de viviendas

María Jose Gentile también se refirió a la problemática habitacional, una de las principales demandas del distrito. Recordó que en diciembre fue sancionada la nueva ordenanza de adjudicación de lotes por sorteo, y confirmó que el municipio avanza en el relevamiento de terrenos, desadjudicaciones y regularización de situaciones pendientes.

Adelantó que próximamente se abrirá una inscripción online para los vecinos interesados en acceder a terrenos municipales y señaló que se trabaja junto a la provincia en herramientas legales para reincorporar viviendas desocupadas al mercado, como parte de una estrategia integral para reducir el déficit habitacional.

En ese marco, desde ‘Despertate’ se le planteó la necesidad de debatir cambios estructurales en la administración de los inmuebles, con mayor participación de los municipios en la gestión del impuesto inmobiliario y los trámites sucesorios, para agilizar procesos y evitar situaciones de abandono u ocupaciones irregulares.

Educación, producción y modernización del Estado

La intendenta destacó además el impulso a la educación y la formación, a través del Centro San Cayetano y la Universidad Popular, con más de 15 propuestas formativas y diplomaturas vinculadas a la producción, la asistencia gerontológica, la discapacidad y la gestión industrial, con una fuerte articulación con el sector productivo local.

También subrayó el proceso de modernización del Estado municipal, con la incorporación de trámites digitales, pagos online y herramientas de atención directa como el WhatsApp 18111, que permite una respuesta más ágil y personalizada a los vecinos.

Concejo Deliberante y construcción de consensos

De cara al inicio del período legislativo el próximo 1° de marzo, Gentile anticipó que su discurso estará centrado en un llamado al trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. “Podemos pensar distinto, pero todos los que estamos sentados ahí queremos lo mejor para Nueve de Julio”, expresó.

La intendenta cuestionó las posturas de oposición “por el no mismo” como ocurrió reciente con la designación del Juez de Faltas interino donde hubo un solo voto negativo y defendió la necesidad de construir acuerdos desde la gestación de los proyectos, para que lleguen al recinto con consenso y eviten discusiones estériles. “La discusión tiene que darse antes, no el día de la sesión”, remarcó.

Una mirada estratégica de futuro

Finalmente, Gentile sostuvo que gobernar implica atender la urgencia sin perder de vista el futuro. “La planificación, el diálogo y la responsabilidad compartida son claves para pensar Nueve de Julio a largo plazo”, concluyó.