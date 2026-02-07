sábado, febrero 7, 2026
23.3 C
Nueve de Julio
sábado, febrero 7, 2026
23.3 C
Nueve de Julio
General

Madrugadores del 9: Con la incorporación de un nuevo integrante casi 60 varones rezaron en la Catedral

El encuentro de oración comenzó a las 7 de la mañana como lo hace cada 14 días desde 2014

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El grupo de Madrugadores del 9 celebró la incorporación de Yoni Laita como nuevo integrante, en el marco de uno de sus habituales encuentros de oración que se realizan cada sábado por medio desde las 7 de la mañana. Fue en la Catedral Santo Domingo de Guzmán donde oraron casi 60 varones, unidos por la fe, la fraternidad y el compromiso espiritual.

Durante la jornada, los participantes compartieron un extenso momento de oración comunitaria, con invocaciones a la Virgen María, a San José y a Jesús, elevando intenciones por la paz del mundo, la salud de las familias, el crecimiento de los niños, las vocaciones religiosas y las necesidades personales de cada uno de los presentes y vecinos de la ciudad y la región.

El encuentro incluyó rezos tradicionales como el Dios te salve María, oraciones penitenciales, acciones de gracias y reflexiones sobre la vida cristiana cotidiana, reforzando los valores de la humildad, el amor al prójimo y el acompañamiento mutuo.

El movimiento de Madrugadores mantiene su actividad de manera ininterrumpida desde antes del año 2014, consolidándose como un espacio de contención espiritual y compromiso comunitario para hombres de distintas edades que deciden comenzar el día desde la fe y la oración, de manera voluntaria e integrada.

La incorporación de Yoni Laita fue recibida con alegría por el grupo, reafirmando el crecimiento constante de esta propuesta que, sábado tras sábado, convoca a madrugar para encontrarse con Dios y con los hermanos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6125

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR