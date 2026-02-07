Las iglesias evangélicas rechazaron la baja de la edad de imputabilidad y se alinearon con la Iglesia Católica

- Advertisement -

La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) expresó su rechazo a la iniciativa del Gobierno nacional que propone bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, un proyecto de ley que podría comenzar a debatirse en el Congreso a partir de la semana próxima.

A través de un comunicado, la entidad que nuclea a los principales cultos protestantes del país reconoció que la inseguridad es “un flagelo que nos golpea con lamentables secuelas de muerte y dolor” y que se trata de un problema que “no podemos ni debemos ignorar”. Sin embargo, sostuvo que la reducción de la edad de punibilidad no constituye una respuesta adecuada.

“La iniciativa del gobierno nacional de sancionar una ley que disminuya la edad de punibilidad de 16 a 14 años, lejos de ser una solución razonable, pareciera ser un nuevo acto de crueldad que no repara en la situación de fragilidad que atraviesan nuestras infancias y juventudes”, señaló la FAIE en el texto difundido.

En ese marco, la federación advirtió que el deterioro social se profundizó en los últimos años, especialmente por “el desfinanciamiento de programas de educación, salud e inclusión social”, lo que impacta de manera directa en niños y adolescentes.

La postura de los pastores protestantes coincide con la expresada recientemente por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que agrupa a los obispos católicos, quienes también rechazaron la iniciativa oficial. En un documento específico sobre el tema, la Iglesia Católica reclamó un “abordaje integral, profundo y a largo plazo” del problema de la inseguridad y pidió actuar con “grandeza política”, al tiempo que sintetizó su postura en una consigna clara: “más oportunidades que penas”.

Otros rechazos

A las críticas se sumó además la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia, una organización que agrupa a personas e instituciones de todo el país. El espacio envió una carta a los presidentes de todos los bloques parlamentarios, con más de 1.200 adhesiones, en la que afirma de manera tajante que “la baja de edad no es una solución y agravará los problemas que dice resolver”.

Según señalaron, la postura surge del consenso de especialistas, organismos de derechos humanos, académicos, trabajadores de la salud, la educación y la justicia, además de organizaciones sociales y comunitarias.

El Gobierno confía en avanzar

Pese a las críticas, el oficialismo asegura contar con los respaldos necesarios para aprobar el proyecto de reforma y confía en que la iniciativa obtenga media sanción el próximo jueves en la Cámara de Diputados.

Fuente: Agencia DIB.