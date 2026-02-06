Vencen las Tasas Municipales: Se recuerda los plazos para el pago

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Oficina de Ingresos Públicos, informa a los vecinos sobre los próximos vencimientos de tasas municipales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento en tiempo y forma.

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS

10 de febrero : Primera cuota / pago anual de la Tasa de Red Vial Primera cuota / pago anual de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene

18 de febrero : Primera cuota / pago anual de la Tasa Retributiva de Servicios Urbanos

10 de abril : Primera cuota / pago anual de la Patente de Rodados (autos y motos)



Además, la Ordenanza Fiscal/Impositiva para este año estableció la eximición del pago de la tasa contra la lucha de plagas.

Para consultas o más información, los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Ingresos Públicos a través de WhatsApp al número 2317-621234.