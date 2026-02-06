Proyecto de unidad en el Peronismo nuevejuliense no alcanzó a concretarse

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Partido Justicialista de Nueve de Julio estuvo a punto de consolidar una lista de unidad, encabezada por Cristian Martín, ex-concejal y referente de Facundo Quiroga, quien tiene el respaldo mayoritario de las diversas corrientes internas. Este consenso busca romper con viejas estructuras y posicionar al partido como una verdadera alternativa para el desarrollo del distrito.

La premisa central de esta propuesta fue la unidad real, entendida no solo como la suma de fuerzas, sino como una construcción colectiva que trascienda los intereses individuales. Se promovió un modelo político nuevo, basado en la participación activa y la generación de nuevos liderazgos que surjan desde las bases, con el objetivo de fortalecer al peronismo en Nueve de Julio y ofrecer un plan de gobierno claro y alcanzable para el desarrollo del distrito.

Cristian Martín ha sido visto por el resto de los sectores como la figura más adecuada para conducir este proceso, dado su incansable trabajo y su capacidad para articular consensos entre los distintos sectores. Su liderazgo tiene como eje la construcción de equipos de trabajo sólidos, la movilización de recursos humanos y materiales, y la creación de una política inclusiva que permita el crecimiento tanto del partido como del distrito.

Sin embargo, el camino hacia la unidad no ha estado exento de desafíos, especialmente con sectores internos como La Cámpora, que han expresado sus inquietudes y han quedado afuera.

La aceptación a último momento, dejó a ese sector fuera de la lista, ya que se respetó las aceptaciones anteriores y designaciones y ahora se están firmando en el Juzgado de Paz las nominaciones. La vereda del Poder Judicial se mostraba en la mañana de este viernes como ‘la sede de la Unidad Básica’ por las caras que aguardan el momento para la firma.

Tampoco se sumó Julia Crespo al 80% de los sectores que conforman este nuevo desafío.

Esta lista también busca respaldar el proyecto político del gobernador Axel Kicillof, alineándose con su gestión y con el proyecto federal que impulsa en la provincia de Buenos Aires. Se entiende que el peronismo de Nueve de Julio debe trabajar como un solo bloque, con una visión común que permita recuperar la representación de las mayorías y contribuir al fortalecimiento del proyecto nacional y provincial.

El objetivo es claro: construir un renovado peronismo y trabajar para presentar un programa de desarrollo organizado como alternativa de gobierno fuerte que no solo sea capaz de organizar a la militancia, sino que también sea un referente de gestión para el futuro del distrito.

Sin embargo, la unidad pensado no ha llegado.