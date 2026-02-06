Obra de Gas en la Escuela Secundaria 8: se definen etapas y plazos

La obra de gas para la Escuela Secundaria 8 se concretará, luego de una reunión clave entre la Municipalidad de Nueve de Julio, la Cooperativa Mariano Moreno, y diversos funcionarios y técnicos.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la CEyS (Cooperativa Eléctrica y de Servicios) con el objetivo de revisar los mapas y planos del proyecto, y determinar los detalles operativos que permitirán su correcta ejecución.

Durante la reunión, se acordó realizar la instalación de gas en dos etapas.

La primera consistirá en llevar el servicio hasta la cocina de la escuela antes del inicio de las clases, mientras que en el otoño se procederá a la instalación de calefacción para todo el edificio, de modo que los estudiantes y docentes cuenten con un ambiente adecuado para el invierno.

De esta forma, se desmiente la idea de que la obra podría no llevarse a cabo. Por el contrario, las autoridades confirmaron que la obra se realizará según lo previsto, con un seguimiento detallado para cumplir con los plazos establecidos.

Cabe destacar que el proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo Educativo que recibe la Municipalidad de Nueve de Julio desde el gobierno bonaerense, tal como lo había adelantado CN, asegurando así la correcta financiación de la obra que beneficiará a toda la comunidad educativa.

La finalización de esta obra, que mejorará las condiciones de infraestructura de la escuela, es un paso importante hacia la mejora de los servicios y el bienestar de los estudiantes en el distrito.