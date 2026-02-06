viernes, febrero 6, 2026
27.9 C
Nueve de Julio
viernes, febrero 6, 2026
27.9 C
Nueve de Julio
General

Obra de Gas en la Escuela Secundaria 8: se definen etapas y plazos

Referentes de la Municipalidad de Nueve de Julio y la Cooperativa Mariano Moreno se reunieron con técnicos para avanzar en los detalles donde la instalación se realizará en dos etapas, asegurando su finalización antes del inicio del invierno.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La obra de gas para la Escuela Secundaria 8 se concretará, luego de una reunión clave entre la Municipalidad de Nueve de Julio, la Cooperativa Mariano Moreno, y diversos funcionarios y técnicos.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la CEyS (Cooperativa Eléctrica y de Servicios) con el objetivo de revisar los mapas y planos del proyecto, y determinar los detalles operativos que permitirán su correcta ejecución.

Durante la reunión, se acordó realizar la instalación de gas en dos etapas.

La primera consistirá en llevar el servicio hasta la cocina de la escuela antes del inicio de las clases, mientras que en el otoño se procederá a la instalación de calefacción para todo el edificio, de modo que los estudiantes y docentes cuenten con un ambiente adecuado para el invierno.

De esta forma, se desmiente la idea de que la obra podría no llevarse a cabo. Por el contrario, las autoridades confirmaron que la obra se realizará según lo previsto, con un seguimiento detallado para cumplir con los plazos establecidos.

Cabe destacar que el proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo Educativo que recibe la Municipalidad de Nueve de Julio desde el gobierno bonaerense, tal como lo había adelantado CN, asegurando así la correcta financiación de la obra que beneficiará a toda la comunidad educativa.

La finalización de esta obra, que mejorará las condiciones de infraestructura de la escuela, es un paso importante hacia la mejora de los servicios y el bienestar de los estudiantes en el distrito.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6124

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR