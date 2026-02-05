Más de 22 toneladas de residuos reciclables se recuperaron en la Planta de Separación

- Advertisement -

En los últimos días, la planta de separación de residuos de Nueve de Julio logró una importante recuperación, alcanzando un total superior a las 22 toneladas de materiales reciclables. Este resultado fue fruto de un trabajo conjunto y meticuloso, que permitió separar y acondicionar diferentes tipos de residuos para su posterior reutilización en la industria.

Más de 14.000 kilos corresponden a cartón, mientras que 8.000 kilos son plásticos de diversos tipos, los cuales serán reciclados y transformados en nuevos productos. La separación efectiva y el procesamiento adecuado de estos materiales contribuyen directamente a la reducción del volumen de residuos que van al basural, generando un impacto positivo en la sustentabilidad local.

El éxito de esta tarea pone de relieve la importancia de la participación ciudadana en la correcta clasificación de residuos. La colaboración de los vecinos es fundamental para mejorar la eficiencia del sistema y fortalecer las políticas ambientales, impulsando así una Nueve de Julio más verde y sostenible.