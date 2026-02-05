jueves, febrero 5, 2026
25.5 C
Nueve de Julio
María José Gentile presentó a la nueva subsecretaria de Compras y Contrataciones

La Intendente Municipal de Nueve de Julio recibió esta mañana en su despacho a Paola Mássico, quien sustituye a Tiziana Imas

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió esta mañana en su despacho a Paola Mássico, quien asumió formalmente el cargo de subsecretaria de Compras y Contrataciones, sustituyendo a Tiziana Imas.

Durante la reunión, la jefa comunal presentó a la flamante funcionaria ante su gabinete, marcando el inicio de una nueva etapa dentro del área. En el encuentro, Gentile ofreció pautas y lineamientos de gestión, enfocándose en los ejes prioritarios que guiarán el trabajo de la subsecretaría.

Desde el Ejecutivo, se destacó la relevancia del área de Compras y Contrataciones para el funcionamiento del municipio y la correcta administración de los recursos públicos, haciendo hincapié en la importancia de fortalecer los procesos y la coordinación con las diferentes dependencias municipales.

