La Provincia de Buenos Aires continúa con la encuesta permanente de Hogares

El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires informa que continúa con la ejecución de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), un relevamiento estadístico de gran relevancia para el diseño de políticas públicas. Este trimestre, el operativo se extiende a nuevas localidades de forma continua, alcanzando a una mayor cantidad de ciudadanos.

La EPH es una iniciativa que se lleva adelante por la Dirección Provincial de Estadística (DPE) con la coordinación nacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El objetivo de esta encuesta es conocer la situación social y económica de las personas y los hogares, con especial énfasis en cuestiones de trabajo y ocupación. Se realiza desde 1973 en ciudades capitales y aglomerados urbanos del país.

En este trimestre, se suman las siguientes localidades:

Rivera (Adolfo Alsina)

Chacabuco (Chacabuco)

Olavarría y Villa Alfredo Fortabat (Olavarría)

Necochea (Necochea)

Pehuajó (Pehuajó)

Punta Alta (Coronel Rosales)

Dolores (Dolores)

Monte Hermoso (Monte Hermoso)

Salto (Salto)

Mercedes (Mercedes)

Trenque Lauquen (Trenque Lauquen)

Junín (Junín)

Lincoln (Lincoln)

Luján (Luján)

Ramallo (Ramallo)

Tres Arroyos (Tres Arroyos)

Campana (Campana)

Pergamino (Pergamino)

Zárate (Zárate)

Chivilcoy (Chivilcoy)

Tandil (Tandil)

Coronel Pringles (Coronel Pringles)

San Antonio de Areco (San Antonio de Areco)

Baradero (Baradero)

La información recabada abarca una serie de indicadores clave, como la tasa de empleo, desocupación, subocupación, distribución del ingreso, pobreza e indigencia, así como condiciones de la vivienda. Esta información es vital para el diseño de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la población.

Es importante destacar que las entrevistas son realizadas por personal debidamente identificado, que podrá ser verificado a través de los sitios web habilitados por el INDEC y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Además, los datos proporcionados por los encuestados están protegidos por leyes nacionales y provinciales que garantizan la confidencialidad de la información.

La colaboración de las familias seleccionadas es esencial para llevar adelante esta tarea y contribuir a la generación de estadísticas clave para el desarrollo de mejores políticas públicas en la región.

Para más información, se puede consultar el sitio web del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).