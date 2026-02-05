FOPEA rechaza la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial”

- Advertisement -

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ha expresado su profunda preocupación y rechazo ante la reciente creación de la cuenta en la red social X denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, impulsada por la Presidencia de la Nación. El propósito declarado de esta iniciativa es “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia operaciones”. Según FOPEA, esta propuesta amenaza los principios fundamentales de la libertad de expresión y el ejercicio independiente del periodismo.

El Artículo 1 del Código de Ética de FOPEA destaca que el compromiso esencial del periodista es la búsqueda de la verdad a través de un trabajo profesional que incluye el rigor periodístico, el chequeo de la información y la pluralidad de fuentes. En este sentido, subrayan que el periodismo no debe convertirse en un vehículo para imponer una “verdad oficial” dictada desde el poder, sino en una herramienta para aportar información verificada y abierta al escrutinio público.

“El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es”, argumentan desde FOPEA, añadiendo que la creación de un “tribunal de la verdad” desde el Estado pone en peligro la esencia de una sociedad libre. Este tipo de iniciativas, afirman, violan la libertad de expresión al tratar de estigmatizar y acallar el disenso y la labor crítica del periodismo.

Además, FOPEA señala la gravedad institucional de utilizar recursos públicos para vigilar, señalar y deslegitimar a aquellos que se oponen a la narrativa oficial. En un contexto en el que el acceso a la información pública se ha visto restringido y las conferencias de prensa regulares se han suspendido, la creación de esta oficina aumenta la preocupación sobre el deterioro de las libertades democráticas.

La organización reitera que el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, no de auditar el discurso público ni de hostigar a los periodistas. “El periodismo debe ser sometido a la crítica, pero nunca puede ser invalidado por la autoridad oficial”, concluyen.

