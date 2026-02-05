jueves, febrero 5, 2026
General

Convocan a productores frentistas para la siembra de banquinas en la Ruta 65

La Municipalidad de Nueve de Julio lanzó una convocatoria para el uso agrícola de las franjas adyacentes a la Ruta Provincial Nº 65, con beneficios sociales para la comunidad local

La Municipalidad de Nueve de Julio ha anunciado una nueva convocatoria destinada a productores frentistas para la siembra de banquinas sobre la Ruta Provincial Nº 65, en concordancia con lo estipulado por la Ley Provincial 10.342 y la Ordenanza Municipal 2882/91. Este proyecto busca optimizar el uso de las franjas de terreno adyacentes a la red vial provincial, permitiendo su explotación para actividades agrícolas.

Condiciones de Participación

Los productores interesados deberán cumplir con varias condiciones, como el control de plagas y malezas y la implementación de prácticas conservacionistas para evitar la erosión del suelo. Además, se prohíbe el pastoreo de ganado y el alambrado de los predios destinados a la siembra. Los permisos, que tienen una duración máxima de un año con posibilidad de renovación, se priorizarán para los propietarios y arrendatarios frentistas, seguidos por entidades de bien público, como cooperadoras de escuelas rurales.

Distribución de Fondos Recaudados

Uno de los aspectos más destacados de este programa es el destino de los fondos generados. De acuerdo con la normativa, el 60% de lo recaudado se destinará al Consejo Escolar del Partido de Nueve de Julio para la mejora de infraestructura, equipamiento y funcionamiento. El 20% será destinado a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios y otras entidades de bien público del distrito, mientras que el restante 20% se utilizará para el mantenimiento de la red vial municipal.

Regulación y Contacto

Es importante destacar que los permisos estarán sujetos a las regulaciones de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, la cual podrá revocar los permisos si existen razones técnicas o de servicio. Los productores interesados pueden obtener más información y realizar consultas a través del correo electrónico [email protected], llamando al teléfono 610000 interno 147 o enviando un WhatsApp al 2317-512595.

