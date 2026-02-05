jueves, febrero 5, 2026
25.5 C
Nueve de Julio
General

Cámara de Comercio de Nueve de Julio: estará cerrada por el Día del Trabajador de UTEDYC

Es el Día de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, sindicato que representa a los empleados de la institución

La Cámara de Comercio e Industria de Nueve de Julio hizo saber que este jueves 5 de febrero de 2026, sus puertas estarán cerradas en cumplimiento de la celebración del Día del Trabajador de UTEDYC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), sindicato que representa a los empleados de la institución.

Este día es una oportunidad para reconocer la labor de los trabajadores que desempeñan sus tareas en la Cámara, así como en diversas entidades deportivas y civiles del país, de acuerdo con el convenio colectivo de trabajo del sector.

La medida afectará tanto la atención al público como los trámites administrativos habituales. Se recomienda a los comerciantes y socios de la entidad tener en cuenta este cierre para planificar sus actividades y evitar inconvenientes en la realización de gestiones.

La Cámara de Comercio de 9 de Julio retomará su atención normal el viernes 6 de febrero.

