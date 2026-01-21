miércoles, enero 21, 2026
34.9 C
Nueve de Julio
General

Seguridad Vial: continúan los operativos de control vehicular

Se procedió al secuestro de dos motocicletas y dos automóviles, los cuales permanecerán retenidos hasta tanto se regularice la situación correspondiente.

0
La Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio continuó el día de ayer con la implementación de diversos operativos de seguridad vial en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de prevenir accidentes y ordenar la circulación vehicular.

Durante los controles, el personal municipal verificó la documentación obligatoria de los conductores y el estado general de los vehículos, poniendo especial énfasis en la realización de test de alcoholemia, como parte de las acciones destinadas a promover una conducción responsable.

Como resultado de estos procedimientos, se procedió al secuestro de dos motocicletas y dos automóviles, los cuales permanecerán retenidos hasta tanto se regularice la situación correspondiente.

Desde el área destacaron la importancia de estos operativos, que se desarrollan de manera permanente y sorpresiva, y remarcaron que los mismos buscan resguardar la seguridad de todos los vecinos que transitan por la vía pública.

 

 

 

 

