Llamado a la comunidad: respeto y solidaridad para las personas con discapacidad

Sr. Director

Cadena Nueve

Me dirijo a ese prestigioso medio a los fines de solicitarle de a conocer esta Carta abierta a la comunidad, toda vez que se movilizó un suceso en la comunidad que no debe llamar a la reflexión.

Hablo desde el dolor y la tristeza profunda que me embarga luego de que un discapacitado sufriera, por parte de compañeros de un reconocido colegio, una agresión deplorable la noche del 22 de diciembre.

Soy madre de dos parapléjicos desde hace 25 años, que viven pacíficamente en nuestra ciudad, como dos vecinos más, sin lamentar jamás un hecho ni siquiera parecido a esto.

Entonces me pregunto, ¿dónde estamos parados? Como padres, como docentes, como autoridades gobernantes, ¿qué ha pasado con nuestros jóvenes? Las personas discapacitadas son una realidad: las hay motrices, auditivas, visuales, mentales, etc. Pero ante todo, son personas que merecen ser respetadas como cualquier ciudadano o aún más. Lamentablemente, hay otro tipo de discapacitados, los sociales y morales, que gozan de otro estatus en nuestra deteriorada sociedad y se sienten libres de agredir, lastimar, burlar, amenazar en las redes sociales…

Me solidarizo con el joven y su familia y creo que merecemos todos una profunda reflexión sobre lo acaecido.

Atte.

Elena Cappelletti

DNI: 5901897