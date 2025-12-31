miércoles, diciembre 31, 2025
41.9 C
Nueve de Julio
miércoles, diciembre 31, 2025
41.9 C
Nueve de Julio
Lectores en Cadena

Llamado a la comunidad: respeto y solidaridad para las personas con discapacidad

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Sr. Director
Cadena Nueve

Me dirijo a ese prestigioso medio a los fines de solicitarle de a conocer esta Carta abierta a la comunidad, toda vez que se movilizó un suceso en la comunidad que no debe llamar a la reflexión.

Hablo desde el dolor y la tristeza profunda que me embarga luego de que un discapacitado sufriera, por parte de compañeros de un reconocido colegio, una agresión deplorable la noche del 22 de diciembre.

Soy madre de dos parapléjicos desde hace 25 años, que viven pacíficamente en nuestra ciudad, como dos vecinos más, sin lamentar jamás un hecho ni siquiera parecido a esto.

Entonces me pregunto, ¿dónde estamos parados? Como padres, como docentes, como autoridades gobernantes, ¿qué ha pasado con nuestros jóvenes? Las personas discapacitadas son una realidad: las hay motrices, auditivas, visuales, mentales, etc. Pero ante todo, son personas que merecen ser respetadas como cualquier ciudadano o aún más. Lamentablemente, hay otro tipo de discapacitados, los sociales y morales, que gozan de otro estatus en nuestra deteriorada sociedad y se sienten libres de agredir, lastimar, burlar, amenazar en las redes sociales…

Me solidarizo con el joven y su familia y creo que merecemos todos una profunda reflexión sobre lo acaecido.

Atte.

 Elena Cappelletti
DNI: 5901897

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6087

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR