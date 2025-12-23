martes, diciembre 23, 2025
Nueve de Julio
martes, diciembre 23, 2025
Nueve de Julio
General

Un espacio de encuentro y celebración para fortalecer los lazos comunitarios

Con Adultos Mayores se realizó una cena de Fin de Año ante las celebraciones de estas Fiestas tradicioes y de familia

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, organizó una emotiva y alegre cena de fin de año a la canasta en la plazoleta del barrio Los Abuelos. La propuesta, que convocó a una gran cantidad de vecinos y vecinas, se convirtió en un verdadero espacio de encuentro y celebración.

La cena, que buscó reunir a los adultos mayores en un ambiente festivo y cercano, tuvo como objetivo promover la participación activa de las personas mayores en la comunidad, al mismo tiempo que se fortalecieron los vínculos entre los asistentes. Bajo la consigna de compartir sueños, proyectos y afectos, la jornada permitió disfrutar de una velada llena de música en vivo, la animación de un DJ y diversas sorpresas que alegraron a todos los presentes.

Además de la comida y la diversión, la actividad contó con la presencia de delegaciones provenientes de diferentes localidades del partido de Nueve de Julio, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre el año que culminaba. Durante la celebración, se trazaron los lineamientos para las actividades conjuntas que se llevarán a cabo en el próximo año, con el objetivo de seguir fomentando la inclusión, la participación y el bienestar de los adultos mayores en toda la región.

La noche fue, sin duda, una oportunidad para afianzar los lazos de camaradería y solidaridad entre los miembros de la comunidad, dejando un mensaje de esperanza y unidad de cara al futuro.

