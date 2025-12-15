Chubut: Buscan a agente policial desaparecida tras quedar atascada en un camino aislado

- Advertisement -

La Policía de Chubut está llevando a cabo un operativo de búsqueda sin precedentes en la zona norte del lago seco Colhué Huapi, en la localidad de Sarmiento, tras la desaparición de María José San Martín, una joven agente de 26 años.

La oficial fue reportada como desaparecida luego de que, el viernes pasado, su vehículo quedara atascado en un camino desolado, donde no había cobertura telefónica, y ella decidiera salir a pie en busca de señal para pedir ayuda.

Según los detalles proporcionados por la propia fuerza de seguridad, San Martín viajaba con una compañera por la Ruta Provincial N°26, cuando el automóvil que conducían quedó encajado en un banco de arena. Tras varios intentos fallidos por liberar el vehículo, las dos agentes decidieron caminar en direcciones opuestas en busca de un lugar con señal de celular. Solo una de ellas regresó al lugar donde quedó el auto, y desde entonces, no se tiene noticia de la otra.

El operativo de rescate se intensificó después de que, a los dos días del incidente, las autoridades confirmaran oficialmente la desaparición. Tres días después del hecho, la búsqueda sigue sin resultados, a pesar de los esfuerzos realizados por la Policía de Chubut, que ha desplegado un operativo con perros adiestrados y efectivos de la ciudad de Rawson. Los rastrillajes se concentran en un área de hasta 30 kilómetros alrededor del lugar de la desaparición.

El paisaje árido y desolado de la zona, conocida por su viento constante y la escasa vegetación, hace que las tareas de rescate sean aún más difíciles. La familia de María José ha pedido a través de redes sociales que se sumen a una cadena de oración para su pronta aparición, esperando que el clima y las condiciones adversas no dificulten más la búsqueda.

En tanto, el riesgo de que la joven oficial haya sido afectada por el viento y la arena que caracteriza la región es una de las principales preocupaciones, ya que estas condiciones pueden reducir la visibilidad y dificultar la respiración de quienes permanecen en el área por tiempo prolongado.

Mientras tanto, la comunidad de Chubut sigue en vilo, esperando noticias de María José, quien, según la policía, mide 1,60 metros, tiene contextura delgada, ojos marrones, cabello largo y castaño, y vestía un pantalón deportivo negro, zapatillas deportivas celestes y una campera policial con la inscripción “DPI CHUBUT” cuando se desvaneció del radar.