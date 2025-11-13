Es ley la capacitación docente obligatoria en discapacidad y dificultades del aprendizaje en la Provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Provincia de Buenos Aires dio un paso histórico hacia la inclusión educativa. El Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses sancionaron la ley que incorpora los incisos “y bis” y “y ter” al artículo 16 de la Ley 13.688, estableciendo la capacitación obligatoria, permanente, actualizada y continua en discapacidad y dificultades del aprendizaje para todos los y las docentes del sistema educativo provincial, tanto de gestión estatal como privada.

La nueva norma también dispone la realización de jornadas de sensibilización y concientización sobre discapacidad y dificultades del aprendizaje en todos los niveles y modalidades, con el fin de promover valores, saberes y prácticas que consoliden una educación verdaderamente inclusiva.

Compromiso con los derechos y la inclusión

La iniciativa se fundamenta en los compromisos asumidos por la Argentina al adherir a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas con jerarquía constitucional. Dichos tratados reconocen el derecho de todas las personas a recibir una educación inclusiva, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades.

“Es necesario eliminar las barreras físicas, personales e institucionales que limitan el aprendizaje y la participación de los estudiantes”, señala el texto de la ley, que cita informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de UNICEF sobre la importancia de capacitar a los docentes para garantizar una educación inclusiva de calidad.

Una demanda de las familias

El proyecto fue impulsado por familias de niños y niñas con discapacidad agrupadas en TEA Padres Autoconvocados, quienes llevaron su propuesta al Congreso Nacional y lograron más de 55.000 adhesiones a través de la plataforma Change.org.

“Se trata de ampliar derechos y generar una educación realmente inclusiva que impacte en las generaciones futuras”, sostienen los impulsores, destacando que el objetivo no es reemplazar apoyos especializados, sino brindar herramientas a los docentes para que ningún estudiante se sienta segregado o incomprendido.

Una ley que transforma la escuela

Durante el debate legislativo, se destacó que la inclusión educativa implica transformar la cultura, la organización y las prácticas de las escuelas para atender la diversidad de todos los estudiantes. En palabras de la actriz Inés Estévez, quien participó de las jornadas en la toma de conciencia:

“No se trata de retirar apoyos ni de una especialización. Se trata de concientizar, de incluir. De que los docentes cuenten con pequeños recursos para que ningún niño o niña se sienta eyectado o invisibilizado”.

Con esta nueva ley, la Provincia de Buenos Aires ratifica su compromiso con la educación inclusiva y con la formación docente como herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades en las aulas.