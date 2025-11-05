Walter Depaoli y Daiana Molina abordaron la Seguridad Vial y medidas de prevención

- Advertisement -

En una charla transmitida en vivo por Despertate en Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el Subsecretario de Seguridad de Nueve de Julio, Walter Depaoli, y la Coordinadora de Tránsito, Daiana Molina, ofrecieron detalles sobre las estrategias de seguridad vial que se implementarán en el municipio para enfrentar los desafíos de la temporada de primavera y verano.

El diálogo comenzó con un balance de las estadísticas de seguridad, destacando la disminución de delitos en el mes de octubre gracias al trabajo conjunto de la policía, que incluye un importante despliegue de cámaras de seguridad que han sido fundamentales para esclarecer el 77% de los delitos registrados en 2024. “A través de las cámaras de seguridad hemos podido identificar y seguir a los delincuentes, lo que ha resultado en la resolución de muchos casos”, indicó De Paoli. También se destacó el trabajo de la policía local, mencionando a los comisarios Carlos Barrena y Juan José Dávila, quienes, a pesar de las limitaciones de personal, continúan mostrando un compromiso firme con la seguridad de la comunidad.

Uno de los principales ejes del diálogo fue la preocupación por la seguridad vial en un contexto de mayor circulación debido al fin de las clases y las festividades propias de la época. Dayana Molina subrayó la importancia de las campañas de concientización sobre el uso del casco, especialmente entre los jóvenes, y señaló que el uso del casco es clave para evitar accidentes graves. “No solo es un tema de prevención de infracciones, sino de cuidar vidas. El casco es la única protección que tienen las personas que circulan en moto”, expresó Molina.

Además, se anunciaron refuerzos en los operativos de tránsito, tanto en la tarde como en la noche, especialmente los fines de semana. La estrategia incluye la colaboración con la Policía, la Guardia Urbana y la instalación de puestos de control en puntos estratégicos de la ciudad. “No solo se trata de sancionar, sino de prevenir. Queremos que la gente entienda que la seguridad es responsabilidad de todos”, destacó Molina.

También se abordó el tema de la campaña de entrega de cascos a los niños, iniciativa que continuará con más entregas en las escuelas de 9 de Julio durante las próximas semanas. “El compromiso de la Intendencia con la seguridad vial no es algo nuevo, es una política que se viene desarrollando y que ha dado buenos resultados. La idea es seguir reforzando el mensaje y que todos tomemos conciencia de la importancia de la seguridad vial”, añadió Molina.

Walter De Paoli recordó que el trabajo no se limita a las calles de Nueve de Julio, sino que también se realiza en coordinación con municipios vecinos, dado que en muchas ocasiones se observan desplazamientos de grupos de motos desde localidades cercanas, lo que exige un trabajo de prevención en conjunto. “El control y la colaboración con las fuerzas de seguridad de localidades vecinas es fundamental, sobre todo cuando se trata de grupos que se movilizan de una ciudad a otra”, comentó el Subsecretario.

De cara a las festividades y eventos próximos, como la peregrinación a Los Toldos, ambos funcionarios destacaron que se pondrá especial atención en los operativos de tránsito para garantizar la seguridad de quienes participen en los desplazamientos y las caravanas.

Finalmente, se recordó a los conductores la importancia del respeto por las normas viales, tanto para los motociclistas como para los conductores de vehículos, y la responsabilidad de todos en el cuidado de la vida. “El tránsito lo hacemos entre todos, desde el peatón hasta el que va en moto o en auto. La seguridad vial es responsabilidad de todos”, concluyó Depaoli.

Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de las autoridades de 9 de Julio en mejorar la seguridad y promover la conciencia vial, una tarea que continuará en los próximos meses con el apoyo de la comunidad y los medios de comunicación.