Muestra de Bordado de la Universidad Popular en la Terminal de Ómnibus Jesús Blanco

A lo largo de todo el mes de noviembre, los visitantes de la Terminal de Ómnibus de Nueve de Julio tendrán la oportunidad de disfrutar de una exposición única a cargo de las alumnas del Taller de Bordado de la Universidad Popular. Esta muestra es el resultado de un año de trabajo y aprendizaje, bajo la coordinación de Mary Sosa, quien ha guiado a las participantes a través de distintas técnicas de bordado, brindando espacio tanto a lo tradicional como a lo innovador.

Las piezas expuestas reflejan una diversidad de estilos, con especial énfasis en el bordado mexicano, peruano y chino. Las alumnas han incorporado elementos como fieltros, cintas y puntos fantasía, creando una propuesta visualmente rica y cargada de color. La exhibición, que celebra la creatividad y dedicación de cada participante, es una ventana al mundo del bordado artesanal, en el que se fusionan técnicas ancestrales con nuevas formas de expresión.

La Terminal de Ómnibus, gestionada por la Dirección de Cultura, cierra su ciclo de exposiciones de este año con esta propuesta, que se articula junto a la Dirección de Educación del Municipio. Durante el año, el espacio de exposiciones ha sido testigo de la obra de diversos artistas visuales locales, y ahora se despide con una muestra que celebra el arte del bordado como una forma de expresión cultural y creativa.

Para más detalles sobre esta y otras actividades, se puede seguir a la Dirección de Cultura en sus redes sociales, en @cultura_9dejulio.