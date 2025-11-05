El Gobierno confirmó un aumento del 2,08% para jubilaciones y AUH desde noviembre

- Advertisement -

El Gobierno oficializó este miércoles los incrementos de noviembre en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) A través de las resoluciones 338 y 339/2025 publicadas en el Boletín Oficial, el organismo dispuso una suba del 2,08%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Según la Resolución 338/2025, la jubilación mínima será de $333.085,39, mientras que la máxima ascenderá a $2.241.349,35.

La base imponible mínima quedó fijada en $112.183,09 y la máxima en $3.645.898.