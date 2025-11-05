El Gobierno confirmó un aumento del 2,08% para jubilaciones y AUH desde noviembre

El Gobierno oficializó este miércoles los incrementos de noviembre en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) A través de las resoluciones 338 y 339/2025 publicadas en el Boletín Oficial, el organismo dispuso una suba del 2,08%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.
Según la Resolución 338/2025, la jubilación mínima será de $333.085,39, mientras que la máxima ascenderá a $2.241.349,35.
Además, la Prestación Básica Universal (PBU) fue establecida en $152.371,37, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $266.468,31.
Con el bono extraordinario de $70.000, los jubilados que perciban la mínima cobrarán un total de $403.085,39, mientras que quienes reciben la PUAM alcanzarán los $336.468,31. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $233.136,88, que con el bono suman $303.136,88.
Aumento en las asignaciones familiares y la AUH
La Resolución 339/2025 de la Anses oficializó el mismo incremento del 2,08% para las asignaciones familiares, aplicable a los trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y beneficiarios de prestaciones asistenciales.
De esta forma, los nuevos valores serán:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $95.737,66
AUH por Hijo con Discapacidad: $311.748,35
Asignación por Embarazo: $95.737,66
El 20% de la AUH se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud y educación de los menores.