El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó en la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026, junto con el Presupuesto y la solicitud de endeudamiento. La exposición estuvo encabezada por el titular de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), Cristian Girard, acompañado por el ministro de Economía, Pablo López, y las autoridades parlamentarias Verónica Magario y Alexis Guerrera.

Girard destacó que la nueva norma “profundiza la progresividad en la recaudación de impuestos patrimoniales y sostiene una visión pro producción y empleo en Ingresos Brutos”. Además, subrayó que la Ley Impositiva “es un engranaje más dentro de nuestra concepción sobre el rol del Estado: intervenir para mejorar las condiciones de vida, ampliar derechos y sostener una sociedad más justa y solidaria”.

Congelamiento del Impuesto Inmobiliario

Uno de los principales puntos del proyecto es el congelamiento del Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural. Girard explicó que se mantendrá la estructura del tributo sin modificar tablas ni alícuotas, lo que “implica una disminución real de la carga fiscal para el 100% de las partidas”.

En un contexto de fuerte deterioro económico, el funcionario aseguró:

“No hay cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario. Es un alivio concreto para las familias y el sector rural”.

Reducción de la Patente Automotor

Otro eje relevante del proyecto es la reducción nominal de la Patente Automotor, con un beneficio para el 75% de los contribuyentes, quienes pagarán menos que en 2024.

“Tres de cada cuatro bonaerenses se verán beneficiados gracias a una reformulación de las tablas que corrige los saltos de alícuota derivados de la suba en el precio de los autos”, explicó Girard.

La iniciativa apunta a recomponer la equidad y evitar que la presión fiscal recaiga sobre los sectores medios. El funcionario detalló que la nueva estructura reducirá los tramos de alícuota —que antes iban del 3,6% al 5%—, para ubicarse ahora entre el 1% y el 4%, según la valuación fiscal del vehículo.

Ingresos Brutos y alivio a las PyMEs

En relación con Ingresos Brutos, Girard ratificó que no habrá incremento de alícuota para ninguna actividad ni se incluirá el anticipo extraordinario a grandes contribuyentes. También confirmó la continuidad de beneficios para las PyMEs, actualizando los tramos en un 40% para que más empresas puedan acceder a la alícuota reducida.

“Seguimos fortaleciendo la progresividad, modernizando la administración tributaria con herramientas digitales que nos permiten recaudar mejor sin ahogar la producción ni el consumo”, señaló el titular de ARBA.

Reacciones en la oposición

Desde la oposición, legisladores adelantaron que esperarán el análisis completo del proyecto antes de definir su posición. “Es positivo que no haya aumento en Ingresos Brutos durante esta recesión, aunque esperamos conocer los números de la actualización inmobiliaria”, señalaron desde el radicalismo.

Una ley “para una provincia más justa”

Girard concluyó que la Ley Impositiva 2026 “acompaña a quienes producen y trabajan, reduce la carga sobre los patrimonios medios y reafirma el principio de que paguen más quienes más tienen”.