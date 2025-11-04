La situación hídrica y su impacto en la región, tema central en la reunión del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense

- Advertisement -

El Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, que reúne a más de 40 cámaras de comercio e industria de la región, celebró su habitual reunión de trabajo de forma virtual. De este encuentro, realizado en el fin de semana, participó Luis Valinoti, delegado de la Cámara de Comercio de Nueve de Julio ante el Nucleamiento.

Uno de los puntos de mayor preocupación y debate durante la reunión fue la situación hídrica que atraviesa la región, especialmente las localidades más afectadas por las intensas lluvias de este año. La problemática hídrica, que en algunas zonas comenzó a evidenciarse a partir de febrero, está teniendo un fuerte impacto en la producción agropecuaria, con severas consecuencias tanto para la actividad agrícola como ganadera.

Cada cámara participante compartió sus preocupaciones y analizó las dificultades que enfrentan los productores, comerciantes y empresarios de la región debido a la persistente inestabilidad climática. Las lluvias excesivas, que han generado inundaciones y alterado los ciclos productivos, siguen siendo un desafío importante para el sector económico local.

En paralelo, el Nucleamiento discutió futuras acciones de la “Campaña Compre Local”, una iniciativa que busca incentivar el consumo en los comercios de cercanía y promover el fortalecimiento de la economía regional.

Desde la Cámara de Comercio de Nueve de Julio, se destacó que la reunión reafirmó el compromiso del Nucleamiento con la defensa de los intereses del comercio, la industria y los servicios locales, buscando soluciones y estrategias para mitigar el impacto de la crisis hídrica y seguir impulsando el desarrollo económico de la región.