Daiana Molina asumió como Coordinadora de Tránsito en la Municipalidad de Nueve de Julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco de un acto realizado en el Salón de las Américas, el Secretario de Gobierno de Nueve de Julio, Federico Aranda, junto al Subsecretario de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Walter Depaoli, presentó oficialmente a Daiana Molina como la nueva Coordinadora de la Dirección de Tránsito y Guardia Urbana del municipio. Molina reemplaza a Federico Medrano, quien ocupaba el cargo de director de tránsito hasta la fecha.

Durante la conferencia, Aranda destacó la extensa trayectoria de Molina en la Municipalidad de Nueve de Julio, subrayando que su conocimiento del equipo y de los desafíos locales en materia de tránsito la hacen la persona más indicada para el cargo. “Es una persona que conoce la problemática del tránsito, ha trabajado en el área, y tiene toda nuestra confianza para llevar adelante esta tarea”, señaló Aranda.

Por su parte, Molina manifestó su compromiso con el trabajo en equipo y aseguró que continuará con las políticas de seguridad vial implementadas hasta el momento, con un enfoque renovado en la educación vial en las escuelas y un refuerzo en los operativos de tránsito, tanto durante la semana como los fines de semana. “El desafío es grande, pero confío en que vamos a lograr seguir mejorando la seguridad vial en Nueve de Julio”, declaró la nueva coordinadora.

En ese contecxto, Daiana Molina calificó como fundamental la tarea realizada en las escuelas con los niños del primer ciclo del nivel primario para afianzar conceptos de Educación Vial y uso del casco, fortaleciendo la concientización y la educación de los más pequeños en esta materia.

Por otra parte, comprometió todo su esfuerzo para dar continuidad a la tarea trazada también en la permanente aplicación de controles y operativos en diferentes puntos de la ciudad y el partido, en lo que hace al cumplimiento de las normativas vigentes y la aplicación de sanciones a quienes las infrinjan.

En cuanto a las acciones que se implementarán en los próximos meses, Walter Depaoli detalló que se seguirán llevando a cabo operativos de control y prevención, haciendo especial hincapié en el uso de cascos, tanto para adultos como para niños. Además, se intensificarán los controles de carga pesada y se abordarán los problemas derivados del mal estacionamiento de camiones.

La lucha contra el uso irresponsable de las motos también continuará siendo una de las prioridades. Desde enero hasta octubre de este año, las autoridades realizaron 35 allanamientos domiciliarios, incautando más de 40 motos. “Este es un problema que no es exclusivo de Nueve de Julio, sino que afecta a toda la provincia de Buenos Aires, pero estamos trabajando arduamente para darle una respuesta a nuestros vecinos”, afirmó Depaoli.

Seguridad en Nueve de Julio: Un análisis de los delitos

Un aspecto destacado durante la conferencia fue el análisis de la seguridad en la ciudad, que según Walter Depaoli, no refleja el panorama alarmista que a veces se transmite a través de las redes sociales. “A pesar de que algunos medios o publicaciones en redes intentan presentar una imagen caótica de la seguridad en Nueve de Julio, la realidad es que los números muestran una ciudad bastante tranquila en términos de delitos”, aseguró Depaoli.

Según los datos oficiales proporcionados por el funcionario, Nueve de Julio presenta un promedio de entre 12 y 14 accidentes de tránsito al mes, lo que equivale a menos de un accidente por día. “No tenemos ni un accidente diario. Si bien cada incidente es importante y se toma en cuenta, los números son claros: estamos lejos de una crisis en términos de accidentes”, puntualizó.

En cuanto a los delitos prevenibles, como robos y hurtos, los números también resultan bajos para una población de aproximadamente 55.000 habitantes. Según Depaoli, en lo que va del año se registraron solo 11 robos y hurtos en toda la ciudad, lo que contrasta con la percepción de una mayor inseguridad. “No estamos hablando de delitos graves, como robos automotores o robos calificados, sino de delitos menores, como el robo de una bicicleta o una moto”, explicó.

Además, en relación a los operativos de seguridad, se llevaron a cabo 8 allanamientos domiciliarios y se realizaron 9 aprehensiones de personas involucradas en distintos delitos. De estas aprehensiones, 2 personas quedaron detenidas en la cárcel de Mercedes.

Desafíos en el control de tránsito pesado

Un tema que también se abordó en la conferencia fue el control del tránsito de camiones en la ciudad. Con la reciente inauguración de la nueva playa de camiones, que ha tenido un rotundo éxito, las autoridades están trabajando en intensificar los controles en la zona urbana para evitar el mal estacionamiento y el incumplimiento de las normativas de carga y descarga.

“La nueva playa de camiones está funcionando muy bien, y queremos que más transportistas se sumen. Lo que buscamos es regular de manera efectiva este tipo de tránsito para evitar accidentes e imprudencias en las calles”, comentó Aranda.

El horario para la carga y descarga de camiones en la zona urbana se establece entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, y entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. Sin embargo, se ha detectado un incumplimiento frecuente de esta normativa, por lo que las autoridades intensificarán los controles y las sanciones a quienes no respeten las ordenanzas vigentes.

Vandalismo en espacios públicos

Por último, Aranda aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la comunidad sobre los recientes hechos de vandalismo ocurridos en algunos espacios públicos, como Plaza Italia. En la madrugada de este martes, un grupo de menores rompió varias hamacas, lo que fue observado por un vecino que logró identificar a los responsables. “Los menores ya han sido identificados y estamos trabajando para que se resuelvan estos incidentes. Es fundamental que todos cuidemos los espacios públicos que nos pertenecen a todos”, dijo Aranda.