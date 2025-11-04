Colecta de Sangre en el Club Atlético 9 de Julio: un compromiso con la Salud Pública

El próximo miércoles 12 de noviembre, el Club Atlético 9 de Julio será el escenario de una importante colecta de sangre organizada por el Servicio de Hemoterapia del Hospital de Nueve de Julio. La jornada, que comenzará a las 7:00 horas, tiene como objetivo promover la solidaridad entre los vecinos de la ciudad y aportar al abastecimiento de los bancos de sangre locales.

La colecta se llevará a cabo en el mismo club, que ha demostrado, a lo largo de los años, un fuerte compromiso con la salud pública y el bienestar de la comunidad. En esta ocasión, el club se une al esfuerzo de la profesional Stella Corvallán, coordinadora del Servicio de Hemoterapia, quien se encarga de la organización y supervisión de la jornada.

La convocatoria está abierta para todos los vecinos que deseen participar y donar sangre. Los interesados pueden inscribirse previamente enviando un mensaje al número de WhatsApp 2345 656192. La donación es un acto altruista y de gran importancia, ya que permite salvar vidas y asistir a los pacientes que más lo necesitan en situaciones de emergencia o tratamientos médicos.

Además, este tipo de iniciativas no solo buscan promover la donación de sangre, sino también concienciar sobre la importancia de mantener un sistema de salud robusto y preparado para cualquier contingencia.

El compromiso del Club Atlético 9 de Julio

El Club Atlético 9 de Julio ha sido siempre un referente en la ciudad no solo en lo deportivo, sino también en actividades sociales y solidarias. En esta ocasión, el club reafirma su compromiso con la comunidad y la salud pública, brindando su espacio para esta causa tan importante.

Desde la directiva del club, se destacó la importancia de apoyar este tipo de actividades que ayudan a fortalecer el sistema de salud local y permiten a cada vecino involucrarse de manera activa y comprometida con el bienestar colectivo.

No se requiere experiencia previa para donar sangre, solo ganas de ayudar. Se recomienda acudir con un buen descanso, hidratación y una comida ligera antes de la donación.

Los organizadores invitan a toda la comunidad a sumarse a esta acción solidaria, reafirmando que cada donación es un gesto de amor y compromiso con la vida. ¡Tu sangre puede salvar muchas vidas!