General

Agua con fuertes vientos provocó la caída de árboles en distintos sectores de Los Toldos

La tormenta que azotó la ciudad durante la madrugada del martes trajo ráfagas de viento de hasta 90 km/h, causando la caída de unos 15 árboles y diversos daños materiales. Afortunadamente, no se registraron víctimas, aunque las autoridades locales subrayan el aumento de fenómenos extremos debido al cambio climático

Una intensa tormenta con ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h afectó la ciudad de Los Toldos en la madrugada del martes, provocando la caída de alrededor de 15 árboles de raíz y diversos daños materiales en varias zonas del casco urbano. Además de los árboles derribados, numerosas ramas y partes de árboles quedaron esparcidas por calles y veredas, dificultando la circulación en algunos puntos.

El fenómeno también causó voladuras parciales de techos, cartelería y otros objetos de la vía pública, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas ni fue necesario evacuar a los vecinos.

Desde el Municipio informaron que, al día siguiente, las cuadrillas de Servicios Urbanos y Medio Ambiente comenzaron a trabajar en la remoción de los árboles caídos, el despeje de las calles y la evaluación del estado de los ejemplares dañados. El relevamiento inicial muestra que la mayoría de los árboles afectados tenían raíces superficiales, estructuras debilitadas o evidentes daños previos a causa de antiguas podas mal realizadas.

Autoridades locales destacaron que eventos de esta naturaleza están siendo cada vez más frecuentes, lo que atribuyen al cambio climático y la intensificación de tormentas severas. En este sentido, subrayaron la importancia de llevar a cabo una gestión planificada del arbolado urbano, que contemple un monitoreo sanitario adecuado, la reposición de ejemplares y capacitaciones sobre la poda responsable y la seguridad en la vía pública.

Asimismo, desde la Dirección de Medio Ambiente hicieron un llamado a la comunidad para que, ante cualquier árbol o estructura que represente un riesgo, se comuniquen de inmediato con las autoridades correspondientes, como el área de Defensa Civil o el propio Municipio. “Cuidar los árboles no solo implica plantarlos, sino también mantenerlos con criterios técnicos y pensar en la seguridad y el futuro ambiental de nuestra ciudad”, expresaron desde la Dirección.

Este tipo de tormentas, según los expertos, son un claro reflejo de cómo los fenómenos climáticos están cambiando y tomando por sorpresa a las ciudades, haciendo aún más urgente la implementación de medidas preventivas y el cuidado del espacio urbano en función de la resiliencia ante estos eventos extremos.

