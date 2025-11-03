Se inauguró la Sala de Telemedicina en Carlos María Naón

- Advertisement -

En la jornada de ayer se inauguró oficialmente la Sala de Telemedicina en Carlos María Naón, un nuevo espacio instalado en una casa de época especialmente acondicionada para brindar atención médica a distancia.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno”, Matías Losinno, acompañado por el secretario de Gobierno del Municipio de Nueve de Julio, Federico Aranda, y miembros del Consejo de Administración. También participaron la delegada de la localidad, Andrea Maccagnani, representantes de CLySA, y numerosos vecinos que se acercaron a compartir este importante acontecimiento.

Durante el evento se destacó la presencia de la convecina “Pira” Marola, una vecina de 102 años que fue enfermera en tiempos en que el pueblo aún no contaba con energía eléctrica y debía salir con su farol a realizar visitas domiciliarias. Su historia fue recordada con emoción por todos los presentes. Hoy es una de las primeras en registrarse para el servicio de ser necesario.

La nueva estación de Telemedicina permitirá que los vecinos de Naón accedan a consultas médicas virtuales con especialistas, sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera. Este sistema, impulsado por la Cooperativa junto al Municipio, representa un paso fundamental en la modernización del servicio de salud rural y en la mejora de la calidad de vida de la comunidad.