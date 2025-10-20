lunes, octubre 20, 2025
Opinión

Síntomas

Escribe para Cadena Nueve, jorge Suevus

El cambio de paradigma que estamos transitando (del globalismo al nacionalismo) no deja notar su transición porque evaluamos al nuevo paradigma con las categorías teóricas y prejuicios del paradigma anterior.

Las noticias solo surgen por generación espontánea cuando los medios de comunicación no alcanzan a representar la vastedad de lo que va ocurriendo: muchas veces de maneras subyacentes.

Pero, es notorio que algo está ocurriendo: Trump sitúa como lo viejo del paradigma anterior en lo “inmigrante”; mientras avanza haciendo notar que tiene que ver más con “narcotráfico”.

El problema está en la educación y su fracaso: no por cualquier cosa lucha contra los privilegios de los narcotraficantes que mezclan su producción como narco petrodólares para posibilitar matrículas inalcanzables en Harvard (para dotar de cuadros políticos a las instituciones en el mundo, con el mayor prestigio alcanzable).

Pero, el problema, está en la raíz: aprendemos mal, nos enseñan mal y resolvemos mal.

Para colmo, los medios de comunicación deben sobrevivir a los tsunamis, dosificando las noticias. Esto trae aparejado que, cuando un alumno mata a sus compañeros o profesores, se vuelva repentino o contingente algo que está siendo casi estructural (si fuera estructural no podría modificarse: pero no se modifica para que sean inamovibles otras estructuras, las jerárquicas; y bajo la regla de “no pisar la sotana ajena”, sobrevivir los “privilegiados” y el sistema, mientras).

¿Se entiende? Ahí la labor de la Intendente actual. Algo nota de lo antedicho y va por lo que es posible para el distrito en general, y para cada uno de los habitantes de cada uno de los pueblos que lo componen.

 

Agrego una lista de algo contingente que el globalismo necesitó como estructural:

Argentina

Mendoza (junio): Una adolescente de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco de La Paz, efectuó disparos al aire y se atrincheró en el patio. Fue detenida sin víctimas.

Buenos Aires (abril): En varias escuelas bonaerenses se registraron peleas violentas y amenazas entre alumnos, con imágenes viralizadas en redes sociales.

General Rodríguez: (Agresión física grave -abril). Un estudiante de 15 años fue atacado por tres compañeros, quienes lo golpearon hasta hacerlo caer al suelo y luego le propinaron una patada en la cabeza. Los agresores fueron detenidos y la causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa.

Escobar (Ingeniero Maschwitz): (Amenaza de tiroteo escolar -abril). Cuatro estudiantes de entre 14 y 16 años crearon un grupo denominado “Tiroteo escolar” con la intención de realizar un ataque armado en la Escuela Media Nº4. El plan fue descubierto por padres y denunciado a la policía. Los menores fueron apartados del colegio y se dictó clases virtuales como medida preventiva.

San Isidro (Martínez): (Apuñalamiento entre adolescentes -(abril). Un joven de 14 años apuñaló a otro de 15 años a la salida de la Escuela Secundaria Nº5 Bartolomé Mitre. El agresor fue detenido en el interior del colegio y se le secuestró el arma blanca utilizada en el ataque.

La Matanza (Gregorio de Laferrere): (Agresión con arma blanca -abril). Una adolescente de 14 años hirió a una compañera con una navaja en el Instituto Privado Santa Doménica. La fiscalía inició una causa por “lesiones graves” a pesar de que la menor acusada es inimputable.

Mar del Plata: (Amenaza con arma de fuego -abril). En el Colegio Jesús María, dos alumnos amenazaron a un compañero con un revólver, lo que generó alarma entre padres y autoridades. El padre del agresor fue imputado por tenencia ilegal de arma de fuego.

La Plata: (Agresión entre compañeras -octubre). Una alumna de sexto grado fue golpeada por una compañera en la Escuela Nº 15, sufriendo múltiples traumatismos. Este incidente se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en la ciudad durante el año

Catamarca (mayo): Un juez intervino en un caso de bullying escolar y organizó una reunión cara a cara con padres y alumnos para abordar el conflicto.

Mendoza (octubre): El gobierno provincial fue condenado a indemnizar con más de 4 millones de pesos a una niña de 11 años víctima de bullying en una escuela de Godoy Cruz.

Buenos Aires (octubre): Una estudiante de primaria fue agredida por una compañera durante el recreo, lo que generó preocupación por la violencia escolar en la región.

 

España

Sevilla (octubre): Una alumna de 14 años se suicidó tras sufrir acoso escolar en el colegio Irlandesas de Loreto. La Junta de Andalucía investiga si se activó el protocolo antibullying.

Santander (marzo): El Parlamento de Cantabria condenó el acoso sufrido por un alumno con parálisis cerebral en el instituto Torres Quevedo y urgió a actuar con contundencia contra el bullying.

Madrid (marzo): Una madre y sus dos hijos fueron arrestados por acudir al instituto armados con un cuchillo para ajustar cuentas con otro alumno, generando alarma por la violencia escolar.

Valencia (octubre): La directora de un colegio fue agredida por una madre, lo que evidenció la creciente violencia hacia el personal educativo.

Valladolid (octubre): Un estudiante fue agredido y amenazado de muerte tras revelar una excursión escolar polémica, lo que generó preocupación por la seguridad estudiantil.

 

Chile

Puente Alto (abril): Un estudiante fue apuñalado en la pantorrilla a la salida del Liceo de Hotelería y Turismo, en un incidente que evidenció la violencia juvenil en las escuelas.

Santiago (junio): La Superintendencia de Educación recibió 1.518 denuncias por convivencia escolar en el primer trimestre de 2025, alertando sobre el aumento de la violencia escolar.

Valparaíso (mayo): Se registraron múltiples peleas y amenazas entre alumnos en diversas escuelas, con algunos casos de lesiones graves y viralización de imágenes en redes sociales.

Concepción (febrero): Un estudiante fue detenido por portar un cuchillo en el interior de la escuela, lo que evidenció la presencia de armas blancas entre los estudiantes.

Temuco (marzo): Se reportaron casos de acoso escolar, incluyendo intimidación física y psicológica, con un enfoque creciente en el acoso en línea.

 

México

Tamaulipas (septiembre): Estudiantes agredieron brutalmente al director de su plantel, lo que reabrió el debate sobre la violencia en las escuelas en México.

Ciudad de México (febrero): Una estudiante sufrió una fractura de cadera tras una agresión en la escuela, en un caso que evidenció el recrudecimiento del acoso escolar en el país.

Guerrero (mayo): Se registraron múltiples casos de bullying en diversas escuelas, con algunos alumnos hospitalizados debido a las agresiones sufridas.

Jalisco (junio): Una madre denunció que sus hijos fueron víctimas de acoso escolar por parte de otros alumnos, pero las autoridades escolares no tomaron medidas al respecto.

Nuevo León (agosto): Se reportaron casos de violencia escolar, incluyendo peleas físicas y amenazas, con un aumento en la preocupación por la seguridad en las escuelas.

 

 

Perú

Lima (febrero): Se registraron más de 19.000 casos de violencia escolar en 2024, incluyendo agresiones físicas, sexuales y psicológicas, según el Ministerio de Educación.

Cusco (marzo): Un estudiante fue agredido por compañeros en el interior de la escuela, lo que evidenció la persistencia del acoso escolar en el país.

Arequipa (abril): Se reportaron casos de bullying en diversas escuelas, con algunos alumnos hospitalizados debido a las agresiones sufridas.

Piura (mayo): Una madre denunció que su hijo fue víctima de acoso escolar por parte de otros alumnos, pero las autoridades escolares no tomaron medidas al respecto.

Trujillo (junio): Se registraron múltiples casos de violencia escolar, incluyendo peleas físicas y amenazas, con un aumento en la preocupación por la seguridad en las escuelas.

 

 

